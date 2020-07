Prvi se*s u vezi: Da li čekati nekoliko dana, nekoliko meseci ili čak DO BRAKA? Evo šta kažu istraživanja

Kada je pravo vreme za prvi seks u vezi?

Odgovor je malo komplikovan – neki kažu da je najbolje čekati koliko god možete, neki savetuju da sačekate nekoliko meseci, dok pojedinci smatraju da je neophodno da prođe samo par nedelja do prvog seksa.

Jedan od razloga zašto je teško odrediti pravo vreme za prvi seks u vezi je zato što nema mnogo istraživanja koja se bave ovom temom. Plus, one koje su sprovedene ispitivale su veoma specifične grupe ljudi: heteroseksualne parove u braku i mladiće i devojke na fakultetu. Barton Goldsmit, psihoterapeut iz Kalifornije, se slaže da je potrebno biti na istoj talasnoj dužini emotivno kako bi se utvrdilo kada je pravo vreme za prvi seks. Najvažnije je da ste oboje složni da nećete navaljivati. Budite sigurni da se druga osoba oseća sigurno, kaže on.

Drugim rečima, najbolje je malo pričekati, barem toliko dok vam ne postane prijatno kada ste zajedno i steknete jasan uvid šta želite od veze. Ali kada je u pitanju koliko dugo ćete čekati, to zavisi od vas i postoje tri opcije.

Opcija 1: Čekajte što je duže moguće

U jednom istraživanju iz 2010. godine se došlo do zaključka da što duže odlažete seks, naročito ako to učinite do braka, to će vam veza biti stabilnija i jača. Ovu studiju je, doduše, sponzorisala Crkva Svetaca Poslednji dan, te su rezultati možda veoma subjektivni.

Opcija 2: Pričekajte nekoliko meseci

Na osnovu rezultata drugog istraživanja, dolazi se do zaključka da je tri meseca, odnosno kada se period medenog meseca završi, pravo vreme da počnete da upražnjavate seks. Ta faza medenog meseca, na početku veze, kada vam je sve novo, kada su osećaji međusobne privlačnosti na vrhuncu, je vreme kada mislite da je osoba sa kojom ste savršena. Kada se nakon nje spustite na Zemlju, pravo je vreme početi sa seksom, jer ste čekajući spustili nivo privlačnosti i mnogo ćete bolje funkcionisati od parova koji vode ljubav na prvom, drugom ili trećem sastanku.

Opcija 3: Nekoliko nedelja je dovoljno

Istraživanje iz 2012. godine je otkrilo da nakon početne faze u vezi seksualna želja, naročito kod žena, opada. Po mišljenju doktora Goldsmita, dovoljno je 36 sati da pričekate pre no što se upustite u seksualnu vezu. A tih 36 sati ne moraju da budu vezani, već će vam, ako budete išli na sastanke, verovatno trebati par nedelja da ispunite kvotu.