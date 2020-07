Pas se vratio kući gde je ranije živeo: Prešla je neverovatan put od 80 kilometara do starog doma!

Pas koji je početkom jula otišao iz doma, u vlasništvu je svog vlasnika dve godine.

Pas Kleo napustio je trenutni dom svojih vlasnika u američkoj državi Kanzas, i otišao do doma gde su ranije živeli u Misuriju. Na tom putu je hodao 80 kilometara.

Kolton Majkl je u izjavi za televizijsku stanicu KMBC ispričao da se njegov četverogodišnji mešanac labradora i retrivera pojavio na kućom pragu kuće koja je 80 kilometara udaljena od Kanzasa, prenosi FOX News.

"Pronašla je put do te kuće u kojoj sada žive stranci. To je kod nje izazvalo strah, što se može desiti bilo kome drugom", rekao je Kolton koji je na Fejsbuku objavio da mu je kućni ljubimac nestao.

Zahvaljujući mikročipu uspeo je da pronađe svog psa. Nije mogao da veruje da je otišla do kuće u kojoj je ranije živela. Teško je poverovati i bilo kome drugom da se to može desiti jer je, između ostalog, pas morao da pređe i preko reke da bi došao do starog doma.