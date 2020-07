Znate li koliko je fizička aktivnost bitna za vaše zdrave kosti?

Redovno vežbanje i fizička aktivnost pospešuje rast i gustinu kostiju.

Poznato je da vežbanje povećava gustinu i poboljšava zdravlje kostiju. Međutim, nije svako vežbanje podjednako delotvorno kada se radi o izgradnji jakih i zdravih kostiju ili sprečavanju osteoporoze. Neke vežbe mogu smanjiti gustinu kostiju, čak i kod profesionalnih sportista.

Koje vežbe povećavaju gustinu kostiju?

Najnovija istraživanja su potvrdila da opterećenje, stepen i učestalost naprezanja tokom treninga igraju ulogu u dostizanju veće gustine kostiju[1].

Vežbe opterećenja - ova kategorija uključuje dizanje tegova i gimnastiku, jer je količina sile koja utiče na kosti i mišiće vrlo značajna.

[1] Maria Grazia Benedetti,corresponding author 1 Giulia Furlini, 1 Alessandro Zati, 1 and Giulia Letizia Mauro 2; “The Effectiveness of Physical Exercise on Bone Density in Osteoporotic Patients”; Biomed Res Int. 2018; 2018: 4840531; Published online 2018 Dec 23. doi: 10.1155/2018/4840531; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6323511/;

Ponavljanje vežbi- dokazano je da vežbe u serijama sa učestalimponavljanjem kao što su, recimo, skokovi, doprinose jačanju kostiju.

Visoko frekventne vežbe- trčanje i skakanje se ubrajaju u ovaj tip vežbanja zbog efekta ponavljanja koji jača kosti i mišiće.

Istraživanja[2] su pokazala da se povećanje gustine kostiju može postići za samo 12 do 20 minuta vežbanja dnevno, tri puta nedeljno.

A šta se dešava ako ste većinu svog života bili slabo aktivni? Dobra vest je da ćete i dalje moći da povratite snagu kostiju.

Istraživanja su pokazala da vežbanje može pomoći izgradnji i održavanju gustine kostiju u bilo kojoj starosnoj dobi[3]. Rezultati studija su dokazali da se redovnim vežbama kao što je dizanje tegova, dva ili tri puta nedeljno, podstiče rast i zadržava kalcijum u kostima. Mišićna sila koja se suprotstavlja kostima stimuliše ovaj proces izgradnje kostiju. Dakle, svaka vežba koja deluje “silom” na kost, ojačava je.

[2] Isto.

[3] Lívia Santos, Kirsty Jayne Elliott-Sale, and Craig Salecorresponding author; “Exercise and bone health across the lifespan”; Biogerontology. 2017; 18(6): 931–946; Published online 2017 Oct 20. doi: 10.1007/s10522-017-9732-6; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684300/

Stručnjaci naročito preporučuju sledeće vežbe u cilju povećanjagustine kostiju i sprečavanja gubitka koštane mase:

trening sa tegovimapliometriju-vežbanje sa raznim vrstama skokovapenjanje uz stepenicevežbe za redukciju telesne težinetrčanjeplaninarenje

Neke vrste aktivnosti kao što su plivanje i vožnja bicikla mogu smanjiti koštanu gustinu. Zapravo, postoje dokazi da profesionalnibiciklisti izgube značajnu gustinu kostiju tokom treninga visokog intenziteta, ili kada vežbaju više sati dnevno.

Izgradnja i održavanje koštane mase zahteva više odpovremenog vežbanja. Kombinacija dobre ishrane i vežbanja je idealan način za izgradnju koštane mase. Stvaranje adekvatne gustine kostiju ranije u životu predstavlja najbolji način da se kasnije spreči osteoporoza.

Najnovija istraživanja pokazuju da vitamini K2 i D3 deluju sinergijski na zdravlje koštano-zglobnog sistem: kosti čine zdravim i jakim, a zglobovima vraćaju pokretljivost.

ZAŠTO KOMBINOVATI VITAMIN D3 SA K2?



Vitamin D3 je važan za apsorpciju kalcijuma iz creva.Tada vitamin D3 i vitamin K2 zajedno deluju na taloženju kalcijuma u ​​kostima, dok vitamin K2 sprečava taloženje kalcijuma u ​​zidovima arterija. Na ovaj način, vitamin D3 i vitamin K2 rade zajedno kako bi vaše kosti i srce bili jaki. Poznata je uloga vitamina D3 na poboljšanje imuniteta, međutim, novi klinički dokazi ukazuju na to da vitamin K ima ulogu uravnoteženja imunog sistema.

Za povećanje gustine kostiju i snažan imunitet – K2D3 VIVA!

Vitamin D u dozi od 2000 IJ

Vitamin K2 u dozi od 90 mcg

K2D3 VIVA pomaže:

• da ojačamo kosti i zglobove• da ojačamo imunitet• da ojačamo mišiće i sprečimo mišićnu slabost

Autor: Pink.rs