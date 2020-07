Na koji način nam priroda može pomoći u borbi protiv kašlja?

Naučimo da se borimo protiv kašlja i ostalih infekcija disajnih puteva prirodnim sredstvima!

Kašalj je predstavlja simptom, a ne bolest. Uloga kašlja je čišćenje disajnih puteva od sekreta i stranih tela. Kašalj je refleksni odgovor koji nastaje nadražajem receptora za kašalj. Ti receptori su smešteni u sluznici ždrela, grkljana, dušnika, bronhija i manjim delom u manjim bronhijalnim ograncima. Nadražaj na kašalj mogu izazvati strana tela, čestice prašine, nestabilne hemijske supstance, promene u temperaturi, a kod dece najčešće nakupljanje sekreta koji nastaje zbog alergije ili upale sluznice disajnih puteva (virusne ili bakterijske).

Kašalj možemo klasifikovati po dužini trajanja, karakteru i kvalitetu, kao i vremenu kada se javlja. Akutni kašalj traje kraće od 3 nedelje, subakutni obično traje 3-8 nedelja dok je hronični kašalj obavezno duži od 8 nedelja. Po svom kvalitetu može biti ne-produktivni (suvi) i produktivni (sa iskašljavanjem). Može se javljati samo noću, i noću i danju i samo danju. Karakteristike kašlja nisu preterano važne za odrasle, dok kod dece bitne za dijagnostifikovanje bolesti. Kašalj kao lavež psa govori najverovatnije o laringitisu (upala grkljana).

Kod zdrave dece je sasvim uobičajeno da se nakašlju do 10 puta dnevno u odsustvu bilo koje bolesti. Najčešće je uzrok kašlja kod dece virusna infekcija respiratornog trakta. Dok kod odraslih hronični kašalj može biti posledica post-nazalnog slivanja, gastroezofagusnog refluksa, astme, eozinofilnog bronhitisa, pušenja, zagađenog vazduha, tumora pluća, upotrebe određenih lekova. Bakterijske infekcije izazivaju kašalj podjednako često i kod dece i kod odraslih.

NA KOJI NAČIN SE BORITI PROTIV KAŠLJA?

Tečnost je preporučljivo konzumirati kod svih vrsta kašlja, a njeno delovanje na organizam je još efikasnije ako je topla. Topla tečnost će smiriti suvi kašalj i podstaknuti iskašljavanje nakupljenog sekreta u disajnim putevima.

U previše zagrejanim prostorijama suvi vazduh isušuje sluznicu disajnih puteva i upravo zato je preporučljivo otvarati prozore kako bi se promeni o vazduh u prostoriji.

U zimskim danima treba otvarati prozore prozore tokom 3 do 4 minuta, jer ćete jedino tako promeniti vazduh u prostoriji bez rashlađivanja zidova oko prozora.

Tokom borbe protiv kašlja neophodno je pružiti organizmu sve one potrebne hranjive materije koje će podržati vaš imuni sistem. A to podrazumeva vitamine A, C, D i E, minerale selen i cink, kao i omega 3 masne kiseline.

NAJBOLJE IZ PRIRODE

Ishrana za prirodno lečenje kašlja je raznovrsna, ali pojedine namirnice se izdvajaju kao delotvorne. Beli luk – jak antibiotik, ali i jak antioksidans, med, kupus, celer, repa, rotkva, dunja, jagode, kajsija, limun, maslinovo ulje, smokva, crna ribizla.

U narodu su se delotvorno pokazali i pojedini preparati koji se prave u kućnoj radinosti. To su pre svega čaj od majčine dušice, čaj od belog sleza, čaj od macine trave, med od maslačka. Med treba koristiti par puta dnevno po koju kašičicu.

A da ove narodne preporuke nisu daleko od ozbiljnih studija govore i najnovije Britanske preporuke za lečenje kašlja, koje u svojim smernicama navode da je med broj jedan kod akutnog kašlja. Zatim čaj od đumbira, sirup ili čaj od lovorovog lista, čaj od žalfije, jagorčevine, bokvice te i mnoge druge biljke. Preuzmite kontrolu nad kašljem!

Autor: Pink.rs