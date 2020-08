Letovališta gotovo pusta, poseta simbolična: Hoćemo li u Grčku od 15. avgusta?

Kako stvari stoje, turistička sezona u većini letovališta ostala je bez turista ili je, u odnosu na prethodne godine, broj poseta simboličan. Kratak je spisak zemalja u koje građani Srbije mogu da putuju bez PCR testa i karantina, to su Turska, Egipat, Albanija, Bosna i Hercegovina.

Pošto se situacija stalno menja, da li do kraja leta ima šanse da negde mirno otputujemo na godišnji odmor?

"Šansa uvek postoji. Juče se promenila okolnost oko Bugarske. Bugari su naime od juče dozvolili ulazak sa PCR testom", podsetio je Aleksandar Seničić, direktor Jute.

On je naveo da tranzit kroz Bugarsku ne zahteva PCR test, te da veruje da će agencije već od ponedeljka "pokušati da organizuju putovanje u Tursku autobusom".

"Usled ove krize, turističke agencije ne rade ne samo u Srbiji, nego i u okruženju i u Evropi... Skoro četiri meseca one nemaju nikakvog prihoda", rekao je Seničić, te podvukao da su zbog svega toga turističke agencije u velikom problemu.

Kaže da je promet u turističkim agencijama, u odnosu na prošlu godinu, pao 95 odsto.

"U Srbiji postoji veliki broj turističkih agencija, oko 500 organizatora putovanja i oko 700 ljudi koji prodaju turističke aranžmane kao posrednici u prodaji. Od toga, veliki broj posredničkih agencija je pred gašenjem", objasnio je Seničić.

On se osvrnuo i na neophodne PCR testove koje će tražiti mnoge države za ulazak:

"I to je jedna vrsta podrške turističkom sektoru u velikom broju država Evropske unije. Recimo kada putujete, imate dokaz da putujete, avio-kartu, vaučer, besplatno testiranje i ono se obavlja u roku od 24 sata. Mi nažalost tako nešto nemamo uopšte, očigledno zbog tehničkih mogućnosti. Ali ako bi se dozvolilo možda i privatnim laboratorijama da to rade, da imamo na više mesta, to bi možda malo olakšalo", naveo je Seničić.

U ovom trenutku, podvukao je, to znači da ne mogu da organizuju organizovana putovanja, jer "jednostavno agencije ne mogu ući u rizik da čekaju dan-dva do puta, bez nekih penala da li će neko dobiti ili ne pozitivan test".

Na pitanje kakva je situacija sa Grčkom, Seničić je rekao da tamo još ima naših ljudi koji su produžili odmor kada su čuli da se granica zatvara.