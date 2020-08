Zabluda je da su samo krpelji problem - i ovi insekti mogu da naškode vašim ljubimcima

Svaka sezona ima svoje dobre i loše strane. Leto je u svakom slučaju prijatna sezona jer je duži svetlosni deo dana, jer je prijatno i toplo, i samim tim nas mami da više vremena provodimo napolju, u prirodi. Kao što mi volimo da se baškarimo pored vode, na suncu ili u hladu u dvorištu, u nekom parku ili u nekoj neurbanoj sredini, to prija i našim psima.

Jedna od nepovoljnih strana ove prijatne sezone jesu insekti. Muve i komarci, pre svih. Danju napadaju muve, a posle zalaska sunca – komarci. Oni su deo prirodne ravnoteže i bez obzira na to što nam ne prijaju, oni su tu, oko nas. I veoma uporno ometaju naš mir. Da je samo dosadno zujanje problem, verovatno bismo ih i zanemarili, ali našu na veliku žalost, oni mogu da budi uzročnici različitih oboljenja. Neka sami izazivaju ili, što je još gore, mogu da budu prenosioci različitih uzročnika manje ili više opasnih bolesti. Ali da krenemo redom.

Muve

Muve koje haraju tokom dana obično žive u sredinama gde postoji mnogo organskog otpada. Mehanički mogu prenositi prljavštinu ali i neke uzročnike bolesti. Pošto su muve insekti koji većinom nemaju aparat za sisanje krvi, samim tim one i ne ujedaju, ali zato imaju mogućnost lizanja površine. Da bi napravile štetu na koži, tu već mora postojati neka povreda. Zato one obično u neke povrede polažu jaja, za šta se narodski kaže da je to mesto „upljuvala muva”. Tu se s vremenom razvijaju larve koje se hrane tkivom.

Verovatno ste gledali neke krimi-serije u kojima naučnici na osnovu starosti larvi tačno procenjuju starost povrede. Psi koji provode život pretežno napolju mogu imati rane na perifernim delovima tela, posebno na vrhovima ušiju. Ovo je veoma uporna i dosadna povreda, jer iznova i iznova muve dolaze da sisaju tečnost koja izlazi iz rane. Lečenje je dugotrajno, zasniva se na zaštiti perifernih delova tela i korišćenju raznih insekticida, lokalno i po celom telu. Ovo se obično događa psima u ruralnim sredinama, psima čuvarima ili onima koji žive u dvorištu na periferiji urbanih sredina.

Komarci

Komarci su još jedna pošast našeg vremena. Oni su prisutni rano ujutru ili neposredno posle zalaska sunca. Gde je bujna priroda i ima stajaćih voda, ne postoji mogućnosti da ne bude komaraca. Imaju sisni aparat, razvijen za ubod i hrane se krvlju. U toku uboda ubrizgavaju supstancu koja slabi zgrušavanje krvi, na šta ubodena jedinka lokalno reaguje svrabom i otokom. Pljuvačka komarca u neku ruku je i alergen i samim tim ubodena jedinka može da razvije alergiju na ubod komarca. Postoji niz različitih vrsta komaraca, a zbog klimatskih promena se smanjuje broj naših domaćih komaraca i na našoj teritoriji počinju da dominiraju razne suptropske i mediteranske vrste. Ovi dođoši su otporniji i agresivniji, i prenosioci su raznih bolesti na koje mi, kao ni naši psi, nismo još uvek uspeli da razvijemo otpornost.

Verovatno su svima poznati čuveni tigrasti komarci, kojih je sve više i šire se ka severu. Oni su prenosioci bolesti srčanog crva, koja je relativno nova u psećoj populaciji. Nažalost, zbog niskog procenta zaštite jedinki redovnim čišćenjem od parazita, bolest se izrazito brzo širi.

Svrab, otok, crvenilo

Bezazlenija varijanta povrede kože je samo ujed komarca, koji izaziva iste promene kao i kod ljudi. Svrab, otok i crvenilo su promene koje nastaju i na psećoj koži. Razlika je jedino u tome što su oni dobro zaštićeni dlakom, pod uslovom da nije ošišana, i prirodna zaštita su im posebni talasasti pokreti kože koje su razvili tokom vekova kao urođenu odbranu od insekata. Naravno, veća opasnost za ove napade komaraca postoji na perifernim delovima tela, kao i na delovima kože koja je slabije odlakavljena.

Kako se odbraniti

Postoji nekoliko načina da svoje pse zaštitimo od ovih napasti. Jedan od najefikasnijih jeste uklanjanje organskog otpada iz okoline i da ne dozvolimo da u našem okruženju postoji mesto za razmnožavanje u vidu stajaćih i toplih voda ili visoke trave, gde komarci mogu da miruju kada je sunce iznad nas.

Velika pomoć je i korišćenje insekticida u sredinama gde ima mnogo insekata. Preporučuje se da se ova sredstva koriste po uputstvu proizvođača, jer u manjim koncentracijama nisu efikasna, a u većim koncentracijama mogu biti i te kako štetna za okolinu, kao i za kućne ljubimce.

Zaštita iz prirode

Ako ste više za prirodan način zaštite od komaraca, na terasu ili u baštu zasadite neven ili noćnu frajlu, ruzmarin ili lavandu, a delotvorne su i pojedine začinske biljke: nana, bosiljak, matičnjak. One snažnim mirisom cvetova ili drugih delova biljaka – teraju komarce.

Direktna zaštita

Kada je reč o direktnoj zaštiti pasa od ujeda komaraca, nažalost, ne možete koristiti ove biljke ili njihova eterična ulja direktno na njihovoj koži zbog dlačnog pokrivača. Ali zato postoje različiti fabrikovani preparati na bazi ovih biljaka u vidu ogrlica ili spot-on preparata. Mana im je to što imaju izrazito jak miris dok su delotvorni i delimično smetaju i samom psu i vlasniku.

Spot-on

Pošto sigurno sprovodite zaštitu od ektoparazita (buva i krpelja), u sezoni komaraca možete da koristite spot–on preparate, koji pružaju zaštitu i od komaraca. Naravno, i sa ovim preparatima trebalo bi biti obazriv i koristiti ih po preporuci veterinara, jer kod psa koji ima kožne probleme ili ne sme da se koristi preparat direktno na koži ili taj preparat neće imati zadovoljavajući efekat.

I kao poslednji način odbrane, za aktivnosti u prirodi birajte vreme kada je manji broj ovih insekata aktivan, pazite da pas ne boravi blizu organskog otpada i ne puštajte ga u visoku travu. U slučaju da se ipak dogode neprijatni ujedi, ako ih je manje, slobodno možete koristiti neku kremu za smanjenje osećaja svraba tokom nekoliko dana, pazeći da je namažete direktno na kožu, a ne na dlaku. Ukoliko postoji veći broj ujeda i pas je nemiran ili počinje da se pojavljuje veći otok, obratite se veterinaru radi dobijanja terapije, piše petmagazine.rs.