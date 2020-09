TINEJDŽERI I VIŠAK KILOGRAMA: Kako možete da pomognete?

Kako da najbolje pristupite tinejdžeru kao podrška u borbi sa viškom kilograma.

Tinejdžeri i višak kilograma – osetiljivo doba i osetljiva tema u jednom paketu. Znamo da ni roditeljima, a ni deci nije lako da razgovaraju o ovoj temi i često zbog toga dolazak do rešenja predstavlja pravi izazov.

Roditelji su svesni da telesna težina tinejdžera ima veliki uticaj na njihovo zdravlje – kako fizičko tako i ono psihičko.

Želite da pomognete, ali niste sigurni odakle da počnete? Pored toga što znate koliko je izbor hrane važan, postoji i još jedan, u nekim situacijama čak i važniji izbor. Izbor reči i način na koji ćete sa njima o ovom problemu razgovarati.

Vaš tinejdžer će se možda osećati uznemireno zbog svoje težine te zbog toga neće želeti ni da se vi mešate. Međutim, koliko god oni pokušavali sami da reše svoje probleme, važno je da budete uključeni u to.

KLJUČNO ZA USPEH

Nekoliko taktika omogućiće vam da tinejdžera podstaknete na zdravije izbore. Pre svega razgovarajte sa doktorom o BMI (indeks telesne mase). Lekar može izračunati indeks telesne mase (BMI) na osnovu težine i visine. Rezultat se može uporediti sa drugim tinejdžerima istog uzrasta.

Ako BMI pokaže da vaš tinejdžer pripada grupi gojaznih, razgovarajte sa doktorom o tome koje bi ciljeve najbolje bilo postaviti. Ako vaš tinejdžer treba da smanji telesnu težinu, stručnjaci savetuju da tinejdžeri ne bi trebali da spuštaju više od dva kilograma nedeljno.

Razgovor sa detetom je ključan kao i vaš pristup! Važno je da se svi složite sa planom, da ga razumete, da se sa njim slažete i da zajedno idete ka cilju.

Nemojte reći detetu da treba da smrša. Pričajte sa njim. Postavljajte pitanja poput: “Šta misliš o svojoj trenutnoj telesnoj težini?”, „Kako se zbog toga osećaš?“ Zatim, pažljivo slušajte.

Ako se povuče ili mu je neprijatno da razgovara, odložite sa strane temu na neko vreme. Ne forsirajte. Možda će naknadno razmisliti o postavljenim pitanjima, te će biti otvoreniji sledeći put kada pokrenete razgovor na ovu temu. Vaše strpljenje i podrška su veoma važni za njihov uspeh.

BUDITE PODRŠKA A NE POLICAJAC

Na dete imate više uticaja nego što možda i mislite. Trik je u tome da ga ne forsirate na zdrav način života. Vaša uloga je da ga podstaknite da pronađe svoje razloge za promene u ishrani ili za više fizičke aktivnosti.

Tinejdžeri sa viškom kilograma se u većini slučajeva ne osećaju srećno niti zadovoljno. Ne žele da ih zadirkuju u školi, a to se ipak često događa. Nesigurnost i nezadovoljstvo zbog ovoga mogu samo da rastu. Zato im je potrebno vratiti osećaj zadovoljstva i sigurnosti.

ZATO ZAPOČNITE PROMENAMA KOD KUĆE

Pomozite svom detetu da uspe tako što ćete napraviti dobre promene za sve u vašoj porodici – uključujući i vas.

Ako izdvajate jednu osobu koja se suočava sa problemom, to verovatno neće doneti rezultat. Često ovakvim izdvajanjem tinejdžer oseća neku vrstu kritike i kazne, a ne motivaciju.

S druge strane, svi u porodici će imati koristi kada zajedno postavite zdrave ciljeve i krenete da ih ostvarujete. Podrška kreće iz kuće. Zajedno možete mnogo uraditi.

PODELITE SA NJIMA VAŠE „BORBE“ I IZAZOVE

Promene nije lako uvesti, ni tinejdžerima ali ni odraslima. Sasvim je u redu ako vas tinejdžer vidi kako se borite da izgradite nove navike. Pustite ga da čuje i da zna da i kod vas postoje frustracije dok birate između zdravih grickalica poput šargarepe i humusa nasuprot čipsu i umacima.

Dajte mu do znanja da je i vama izazov da uložiti vreme i energiju za šetnju kvartom. Ali podsetite ga na kraju – ali i sebe – da se dobar osećaj posle svega toga isplati.

PROMENE SVAKODNEVNIH NAVIKA

Pomozite tinejdžeru da promeni neke od svojih svakodnevnih navika. Upravo te navike im mogu pomoći da smršaju i da poboljšaju opšte zdravlje. Dovoljno sna, manje vremena pred televizorom, telefonom i računarom i trikovi za smanjenje stresa mogu mnogo da pomognu. Naravno, najvažnije stavke su i dalje zdrava ishrana i fizička aktivnost.

ISHRANA

Najbolji način da promenite ishranu vašeg tinejdžera je da započnete jednostavno i sa pet osnovnih koraka.

Bez sokova – zamenite nepotrebne kalorije i nepotreban unos šećera kroz sokove, energetske napitke… Unos vode je najvažniji! I prirodno ceđeno voće dolazi u obzir kao zdravija zamena za sokove.

Izbor voća i povrća za užinu – zajedno napravite spisak omiljenog voća i povrća. Nemojte da ih nagovarate da jedu ono što ne vole. Nađite kompromis.

Doručak je obavezan – tinejdžeri će se često odreći svog jutarnjeg obroka da bi duže spavali, ali to može dovesti do toga da budu toliko gladni za ručkom da će se prejesti ili popustiti pred željom za nezdravom hranom. Zato je važno da pojedu nešto pre odlaska u školu. To može biti smuti od jogurta i svežeg voća i povrća, u kombinaciji sa orašastim plodovima.

Nemojte držati brzu hranu i grickalice u kući – i ovako imate ograničenu kontrolu nad tim šta tinejdžer jede izvan kuće, potrudite se bar da loše namirnice ne kupujete i ne držite u kući. Na ovaj način niko neće doći u iskušenje.

Nastavak sledi…

Autor: N.V.