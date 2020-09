NEĆE BITI RAZLIKE U ODNOSU NA LETO! Nove mere i za zimski turizam, maske obavezne

Austrijska vlada predstavila je danas mere koje će biti primenjene u zimskom turizmu u skijaškim centrima Austrije.

"Uživanje u skijanju - da, ali bez 'apre skija", poručio je kancelar Sebastijan Kurc.

On je kazao da mnogi ljudi ne veruju i dalje da je broj zaraženih veliki, čemu treba stati na put, posebno se osvrćući na Beč.

"Ne radi se samo o zdravlju građana, već i o radnim mestima", poručio je on.

Ministarka turizma Elizabet Kestinger naglasila je da će piće i jela morati da se jedu na otvorenom, i to sedeći.

Prema usvojenim merama, nema ograničenja broja ljudi po gondoli, ali u njima važi obaveza nošenja maski kao u javnom prevozu.

Prilikom čekanja u redu za gondolu mora se držati distanca od najmanje jednog metra. U školama za skijanje uvodi se maksimalan broj grupe do deset osoba, ali je to samo preporuka. Dalje se preporučuje izbegavanje mešanja i menjanja grupa.

Za instruktore skijanja stajaće na raspolaganje besplatno testiranje. Što se tiče ugostiteljskih objekata, u njima važi obaveza nošenja maski za osoblje i goste, dok ne sednu za sto. Takođe u hotelima maske moraju da se nose na svim mestima u kojima dolazi do mešanja gostiju. Što se tiče božićnih pijaca, koje su turistička atrakcija, predviđena je obaveza izrade koncepta prevencije i higijene.

Taj koncept mora sadržati analizu rizika, određivanje maksimalnog broja ljudi, mere distance.

Na konferenciji za štampu predsednik pokrajine Tirol Ginter Plater rekao je da mu je žao zbog žarišta u skijaškom centru Išgl na početku epidemije.

On je rekao da virus nije nastao u Tirolu, da ne želi da se izvinjava, ali da mu je veoma žao što se mnogo domaćih i stranih skijaša zarazilo u ski-centru.

Predsednik Privredne komore Austrije Harald Marer rekao je da je Austrija prva zemlja koja je izradila mere za zimski turizam. Takođe predviđene su i paprene kazne za nepoštovanje pravila u zimskom turizmu, uz najavu strogih, pojačanih kontrola.

Ako neki gost krši mere, preti mu kazna do 500 evra, a ako to učine pravna lica, kazna je do 3.600 evra.

Zimski turizam važan je sektor austrijske privrede, koji donosi mnogo novca u budžet, a od kojeg zavisi veliki broj radnih mesta.