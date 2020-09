Suv kašalj izazvan virusima! (FOTO)

Saznajte kako da na brz i efikasan način sprečite i zaustavite dosadni suvi kašalj.

Kašalj je nevoljna refleksna odbrambena reakcija našeg organizma na nadražaj koji se javlja u ždrelu, dušniku ili plućima. Taj nadražaj može biti neka strana čestica, šlajm, uzrokovan od strane bakterije ili virusa.

Upravo se vrlo često kao simptom virusnih infekcija javlja suv, nadražajni kašalj. Ovaj vid kašlja je veoma dosadan i iscrpljujuć i narušava kvalitet života. Naroičito ukoliko se pojačava tokom noći, što je čest slučaj, kada izostanak sna dodatno iscrpljuje organizam. Važno je da imamo na umu da su virusne infekcije uglavnom kraćeg toka, do nekih sedam dana. Tada se ostali simptomi povlače, ali sam kašalj može da traje i čak i do dva meseca, što je složićemo se prilično dug period.

Šta možemo da uradimo da ublažimo taj dosadni suv kašalj?

Iako virisna infekcija prolazi, njen uticaj na sluzokožu traje duže, odnosno ostaje iritirana, i to je to što uzrokuje nadražaj na kašalj u dužem periodu. Imajući ovo u vidu svaka terapija usmerena na kašalj mora da utiče na ovu iritaciju, odnosno da je smanji jer ona sprečava zaceljenje same sluzokože.

Po najnovijim britanskim preporukama, za smirivanje kašlja isključivo se preporučuju prirodni proizvodi, nikako antibiotici, je su virusi uzročnici. Prvi izbor za smirivanje kašlja je med. S obzirom da je med gusta tečnost, ima sposobnost da umanji upalu i obloži sluzokožu tj. doprinosi smanjenju intenziteta i učestalosti kašlja. Ako nemate mogućnost da uzimate sam med, gledajte da u apoteci svakako potražite proizvod koji sadrži med u sebi.

Pored meda, postoje i drugi prirodni proizvodi biljni proizvodi kao što je recimo i beli slez. Koren i list belog sleza sadrži sluz koja oblaže sluzokožu i na taj način smanjuje iritaciju i pomaže u obnovi sluznice.

Još neki korisni saveti

Tokom suvog kašlja neophodno je piti češće tople napitke, koji takođe smiruju nadraženu sluzokožu. Pored čajeva vrlo česta preporuka su i lozenge, pastile odnosno tablete koje se sisaju i polako otapaju u ustima. One svojim sporim otapanjem takođe imaju uticaj na oblaganje sluzokože ždrela i smirivanje kašlja. U tom slučaju najbolje da u apotekama potražite pastile koje sadrže propolis, cink i vitamin C jer smo na samom početku naveli da je suvi kašalj posledica uglavnom virusnih infekcija. Propolis je prirodni antimikrobik, odnosno snažno pomaže eliminaciju virusa i bakterija. Takođe propolis deluje i protivupalno što je korisno zbog smirivanja upale sluznice.

Vodite računa da nakon primene preparata koje oblažu sluzokožu barem pola sata do sat ne pijete neku tečnost koja bi mogla da spere sluz sa sluznice. Onda će seizgubiti sam efekat tih preparata.

Svakako kod terapije suvog kašlja moramo imati u vidu da u svakom trenutku može preći u produktivan, odnosno da se javi šlajm koji je neophodno izbaciti. Čim primetimo šlajm jako je bitno da pređemo na preparate koji pomažu izbacivanje tog sekreta, jer svako duže zadržavanje sekreta može da izazove dodatnu upalu!

Autor: Pink.rs