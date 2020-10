Pas bi učinio sve da vas zaštiti, a da li mačke čuvaju vlasnike?

Uloga mačke u životu mačkoljupca je višestruka: ona je član njegove porodice, glavni zabavljač, ljubimac, pa čak i savetodavac (mjauk govori više od 1.000 reči).

Ono što nas često interesuje je da li mačke štite vlasnike. Pokušaćemo da odgovorimo na to pitanje.

Mačke su po prirodi veoma nezavisne i nenaviknute na ograničenja. Za razliku od pasa koji su razvili karakterističan “pseći pogled” kako i se dodvorili ljudima, mačke umeju da deluju pomalo hladno i rezervisano, piše Apetit.rs.

Nasuprot tome, one mogu da razviju izuzetnu povezanost sa svojim vlasnikom, i iskazuju to na specifične načine.

Štitiće vlasnika

Zbog tog njihovog urođenog karaktera i uloge lovca, one su poznate po odsustvovaju iz kuće, odbijanju poslušnosti, ali i po sebičnosti. Međutim, ovo poslednje je pomalo i prividno. Iako mačke nikada neće biti čuvari kuće u fizičkom smislu, ne može se reći da ne razvijaju određeni odbrambeni stav kada neko ugrožava njihovog vlasnika.

Verovanja i simbolika

Mačke u naš dom unose smirenost i jedno specifično raspoloženje - to nije slučajnost! Još u drevnom Egiptu verovali su u značaj i moć ovih životinja, a neka od tih verovanja zadržala su se i do dana današnjeg.

Veruje se da mačka čuva kuću od zlih sila i duhova, i donosi dobro raspoloženje ukućanima. Takođe, smatra se da ona na vlasnika prenosi pozitinu eneriju, pa čak i da štiti od uroka. Da li je to tačno ili ne - to ne možemo znati, ali da mačke imaju neke istančane osećaje za dešavanja oko sebe, čak i ona koja mi ne vidimo, to ne možemo poreći.

I za kraj, važno je da napomenemo da je grupa naučnika u Stokholmu utvrdila da domaće mačke služe i kao prečišćivači vazduha tako što upijaju štetne materije svojim telom.