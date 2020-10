Iz Srbije bez testa i karantina u 20 zemalja: Evo koji su uslovi za ostale

Mnoge države popuštaju mere kojima se građani drugih zemalja ograničavaju pri ulasku ili izlasku iz zemlje, te trenutno bezuslovno možemo u 20 zemalja. Šta je sa ostalima?

Situacija se menja danonoćno,a mnoge države u koje su državljani Srbije mogli slobodno da uđu, uvele su obavezan karantin ili zabranile ulazak, dok su nam se neke države otvorile: Što uz test, što bez uslova.

Slovenačka vlada odlučila je da od 28. septembra Srbija bude na zelenoj epidemiološkoj listi. Vlada Slovenije odlučila je da građani Srbije mogu slobodno da pređu granicu.

Od istog dana, 28. septembra 2020. stranci i lica bez državljanstva mogu preći državnu granicu da bi ušli u Ukrajinu pod uslovom da imaju polisu osiguranja.

Vlada Severne Makedonije donela je odluku da od ponedeljka 12. oktobra dozvoli ulazak našim državljanima bez negativnog PCR testa, a ovu informaciju potvrdio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova objavljeno je da državljani Srbije mogu nesmetano da putuju u ove zemlje: Albaniju, Bugarsku, Belorusiju, BiH, Brazil, Kongo, DR Kongo, Meksiko, Oman, Palau, Pakistan, San Marino, Sudan, Tursku i na Jamajku.

Ulaz bez testiranja i karantina dozvoljen je i u SAD, sem ako građani nisu boravili u Kini, Iranu i zemljama Šengenske zone, Velikoj Britaniji i Brazilu. Državljani Srbije mogu slobodno da uđu i u Centralnoafričku Republiku.

Takođe, turistima iz Srbije dozvoljen je ulazak u Tunis, neophodan je negativan PCR test.

Što se Mađarskih granica tiče, one ostaju zatvorene do kraja oktobra kako bi se sprečilo dalje širenje koronavirusa, saopšteno je iz kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana. Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez testa na koronavirus, ali do 30 kilometara od granice, uz obavezu da napuste zemlju u roku od 24 sata.

Državljani Srbije mogu ući u Crnu Goru uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili pozitivan rezultat serološkog testa - antitela klase IgG, ne stariji od 30 dana, ili negativan rezultat serološkog testa na atitela klase IgM (ELISA), ne stariji od 72 sata.

Osim jednog od tri testa, neophodno je da lice u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru nije boravilo u nekoj od država iz kojih nije dozvoljen ulazak u tu zemlju.

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju/karantin. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i on bude negativan.

Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog PCR testa, ne starijeg od 48 sati.

Negde uz test - negde uz karantin

Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Rumuniju, osim licima koja imaju regulisan boravak. Tranzit je moguć, bez prethodne najave od strane Ambasade.

Državljanima Srbije koji nemaju regulisan boravak u EU moguć je ulazak u zemlje članice samo u posebnim slučajevima, recimo ako putuju zbog lečenja.

Oni koji imaju regulisan boravak, a koji dolaze sa područja sa povećanim rizikom od kovida 19, dozvoljen je ulazak u države članice, pri čemu je potrebno da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Za Egipat su se početkom ovog meseca promenila pravila, stoga je od 1. septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

"Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta", navodi se na sajtu Ministarstva inostranih poslova Srbije.

Među poslednjim zemljama koje su pooštrile mere je Austrija, u kojoj živi veliki broj državljana Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije.

Državljanima Srbije, koji nemaju regulisan boravak, nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim u posebnim slučajevima za koje postoje opravdani razlozi (potrebe hitnog zdravstvenog lečenja, određenih porodičnih razloga i drugo, uz prilaganje odgovarajućih dokaza).

Ljudi koji žive u "rizičnim regionima" - a tu spadaju sve zemlje Balkana - moraju na granici da pokažu PCR test koji ne sme biti stariji od tri dana.

Državljani Srbije ne mogu putovati u Nemačku osim lica koja imaju boravišnu dozvolu ili nacionalnu D vizu SR Nemačke. Obavezan je karantin. Postoji mogućnost testiranja i ukoliko je test negativan, prestaje obaveza karantina. Ukoliko se prilikom ulaska u Nemačku poseduje negativan test ne stariji od 48 sati, ne postoji obaveza karantina. Test mora biti urađen u jednoj od referentnih laboratorija u Srbiji.

Državljani Srbije ne mogu uđu u Španiju.

U Rusku Federaciju, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak. Takođe, ulazak se dozvoljava vozačima transportnih vozila u međunarodnoj špediciji, licima koja imaju prethodno pribavljeno odobrenje ruskih nadležnih organa u slučajevima postojanja bračnih i porodičnih veza, humanitarnih i drugih razloga. Za ulazak je neophodan negativan test, ne stariji od 72 sata, na ruskom ili engleskom jeziku.

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju, osim lica koja imaju regulisani boravak. Od 20. avgusta ne postoji obaveza desetodnevnog karantina za državljane Srbije sa regulisanim boravkom u Švajcarskoj.

Državljani Srbije koji borave u nekoj od šengenskih zemalja mogu da uđu u Švajcarsku. Neophodno je prethodno proveriti na sajtu Ministarstva zdravlja Švajcarske, da li se zemlja ili područje iz koje se dolazi nalazi na spisku zemalja i regiona sa povećanim stepenom zaraze od korona virusa, odnosno da li zbog toga postoji ograničenje u pogledu ulaska u Švajcarsku. Tranzit državljana Srbije kroz Švajcarsku je dozvoljen samo ukoliko se poseduje dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u drugu zemlju (npr. Francusku).

Državljani Srbije mogu ulaziti u Tanzaniju. Ukoliko dražava polaska ili avio-kompanija kojom su doputovali traže negativan test kao uslov za putovanje, putnici su obavezni da pokažu rezultate testa prilikom ulaska u Tanzaniju. Svi putnici se detaljno proveravaju po dolasku, a, u slučaju potrebe, može se tražiti da se uradi brzi test.

Pre puta: Provera

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju. Od 22. septembra odobrava se ulazak u Italiju samo u određenim slučajevima, a prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid lična izjava (autodichiarazione), koja se može naći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Italije. Za lica koja ulaze u Italiju i dalje je na snazi mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Preko granice bez PCR testa: Još jedna zemlja se otvara za građane Srbije

Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak na teritoriju Francuske, osim ukoliko imaju regulisan boravak. Tranzit preko aerodroma u Francuskoj je moguć samo ukoliko ne podrazumeva napuštanje međunarodne zone (dozvoljeni boravak u zoni tranzita je 24 sata). Za putnike koji dolaze iz Srbije obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina). Ukoliko putnik nema negativan test, obavezno je testiranje na aerodromu.

"Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili preko zvaničnih sajtova njihovih državnih organa ili diplomatsko-konzularnih predstavništava u Srbiji", navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.