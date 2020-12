Zbog ignorisanja "tihih simptoma" LAKŠEG moždanog udara, ishod može biti FATALAN

Doktorka Vukićević objasnila zbog čega se ne sme odlagati odlazak lekaru ako osetite ove simptome!

Moždani udar često napada, a simptome biste mogli lako da zanemarite jer neki od njih traju samo po desetak minuta, upozorava neurolog dr Marjana Vukićević, v.d. direktora bolnice "Sveti Sava".

Broj lakših moždanih udara je naizgled smanjen, ali to je posledica činjenice da se ljudi sa lakim simptomima ne jave lekaru, kaže ona.

"Otkad je počela epidemija, opao nam je broj lakših moždanih udara. Ljudi se plaše da s lakim simptomima dođu kod nas, ali ih upozoravam da ti simptomi mogu vrlo brzo da se jave u težem obliku i da ne izbegavaju dolazak. Mi smo se organizovali tako da se izbegne bilo kakva infekcija dolaskom u bolnicu", rekla je ona.

"Najlakši i prolazni simptomi mogu da traju samo desetak minuta. Da im za to vreme bude oslabljena ruka, da trne noga ili ruka, da ne mogu pravilno da izgovore neke reči. I to obično samo od sebe prođe, neki popiju lek za smirenje ili aspirin. Međutim, to je samo predznak da moždani udar može da bude mnogo teži i ozbiljniji, i da ne treba da izbegavaju da dođu u bolnicu na pregled", rekla je dr Vukićević.

Autor: Pink.rs