Najlepša kombinacija ukusa: Za sve sladokusce, torta od čokolade i maline!

Potrebno je za kore: 220 g crne čokolade, 170 gr putera, 100 gr mlevenih badema, 2 kašike brašna, ½ kašičice soli, 5 jaja, 17 g šećera

Potrebno je za fil: 1/2 kg malina, 2 kašike šećera

Potrebno je za preliv: 140 g crne čokolade, 1 dl slatke pavlake

Kore: Pre pripreme mase za kore uključiti rernu da se zagreje na 160 stepeni C. Pleh obložiti papirom za pečenje. Ako se radi sa jednim kalupom samo se ponoviti postupak, a masa se svakako deli na 2 dela.

