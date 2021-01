Ove rutine žene KRIJU od svojih partnera kao zmija noge!

Postoje neke stvari i navike koje se tiču nege i ulepšavanja, a koje dame nikada neće uraditi pred svojim partnerom i trudiće se da ih sakriju po svaku cenu.

Ako je sudeći prema sprovedenoj anketi, devojka u proseku ima osam tajni u vezi sa negom i lepotom. Iako čupanje dlačica iz nosa, uklanjanje dlaka na prstima, depiliranje nausnica, nisu nikakva nepoznanica za muškarce, devojke će ovakvo ulepšavanje obavljati samo kada su same.

Studija je pokazala da one sate i sate provode ulepšavajući se i sređujući, koristeći se malim trikovima koje će skrivati od partnera kako bi izgledale prirodno lepe.Anketirane dame rekle su da mrze kada njihova "jača polovina" sazna za razne trikove ulepšavanja kojima se koriste.Još neki od tretmana koje će devojke kriti kao "zmija noge" su uklanjanje dlačica sa brade, grudi i bikini linije.

Većina od 2.000 ispitanih žena rekle su da nikada ne bi otkrile svom partneru da nose steznik kako bi izgledale mršavije, kao ni da su uklonile dlačice sa kože na gornjem delu stopala.Dok neke dame nikako ne žele da partner sazna za uklanjanje dlačica iz nosa, ima i onih koje ne žele da oni saznaju da ponekad fleke na licu ili bubuljice tretiraju pastom za zube ili da izbeljuju zube. Veliki deo anketiranih devojaka rekle su da njihovi momci ne znaju za razne trikove kojima se služe da bi im grudi izgledale veće i podignutije, kao što je stavljanje raznih dodataka i jastučića u brushalter.

One dame koje nikako ne žele da ostare, svojim partnerima nikada neće priznati da koriste na desetine krema protiv bora, anticelulit kreme i slične mazalice.Prosečan muškarac neće znati ni da njegova devojka olovkama ili drugim proizvodima potamnjuje svoje obrve, da nadograđuje ili lepi veštačke trepavice, a sve u cilju da izgleda prirodno lepa. Ako ste se do sada zapitali: "Zašto sve to kriju, ako već rade", trećina žena osećale bi se poniženima kada bi njihov partner saznao šta sve rade i čemu se podvrgavaju kako bi izgledale lepše.

Dve trećine devojaka rekle su da njihov partner nema predstavu o tome kako izgleda njihovo svakodnevno sređivanje, a trećina dame svoje "bjuti" tajne najstrože čuva.Razlog za skrivanje tretmana lepote je to što 35 odsto žena veruje da bi ih partner ostavio kada bi ih video kako se depiliraju, neprestano mažu kremama, neguju... Sa druge strane, petina ispitanih žena kaže da bez obzira na to koliko poverenja, bliskosti ima među njima i koliko god da im je prijatno u partnerovom društvu, nikada ne bi dozvolile da on sazna koliko truda ulažu u sebe kako bi lepo izgledale.

