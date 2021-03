Žene mogu da dožive orgazam U SNU i on traje čak TRI PUTA DUŽE od muškog... Naučnici otkrivaju činjenice o se*su koje niste znali

O seksu se zna skoro sve, no ova tema toliko budi znatiželju kod ljudi da naučnici svako malo rade istraživanja baš na ovu temu. Međutim, ponekad istraživanja pokažu čudne stvari, koje nisu čudne na loš način, već na smešan i zabavan.

U želji da nas potpuno informiše o ljubavi, privlačnosti i seksualnom zdravlju sajt "Health" je otkrio činjenice s kojima se do sada sigurno niste susretali. Koristite ovo znanje o seksu kako biste poboljšali svoje seksualno umeće ali i zadovoljstvo u spavaćoj sobi.

Seksualni odnos traje otprilike 100 do 500 ulazaka

Sigurno ste se nekada zapitali koliko seks treba da traje. Iako vam u zanosu strasti nikada nije palo na pamet da brojite koliko potisaka napravite, naučnici su to učinili za vas. Naime, prema podacima časopisa "Royal Society Open Scinece" jedan seksualni odnos traje od 100 do 500 ulazaka, što je u proseku 17 minuta i pet sekundi. Naravno samo seksa, bez predigre.

Žene mogu da dožive orgazam i u snu

Verovali ili ne, neke žene čak ne moraju da budu ni budne da bi doživele orgazam.

- Neke žene mogu da imaju orgazam dok sanjaju erotski san - rekla je za "Men's Health" ginekolog dr Šeri Ros.

Naime, dr Ros je objasnila da iako nema fizičkog kontakta, za vreme erotskog sna krv u genitalijama struji brže i povećava joj se nivo, pa jače i brže kretanje krvi kroz intimne organe vodi do orgazma. Takođe, deo toga povezano je i sa tim što smo dok spavamo mirni, to je vreme duboke relaksacije i nema nikakve nervoze ni anksioznosti što su idealni uslovi za postizanje vrhunca.

- Orgazam postoji u našem mozgu koliko i na vrhu klitorisa ili bilo kojem drugom delu tela - objasnila je seksolog Holi Ričmond.

Ženski orgazam traje tri puta duže od muškog

Ono što se može reći jeste da su žene ipak u boljoj poziciji u krevetu nego muškarci. Naime, tipični ženski orgazam traje 20 sekundi što je mnogo više nego šest sekundi koliko traje muški. Tu je još mogućnost žene da ima nekoliko orgazama za redom, što za muškarce nije slučaj.

Žene vole da misle o Džoniju Depu dok se samozadovoljavaju, a muškarci o Bijonse

Kompanija seksualnih igračaga "Tenga" napravila je istraživanje o tome o kojim poznatim ličnostima ljudi najviše razmišljaju dok se samozadovoljavaju. U istraživanju je učestvovalo 13.000 ljudi starih između 18 i 74 godine, iz raznih krajeva sveta.

Prvo mesto među poznatim ženama odnela je Bijonse, a nakon pevačke dive muškarci u intimnim trenucima misle o Dženifer Lorens, Kim Kardašijan, Tejlor Svift i Kajli Džener. Na listi muškaraca o kojima žene razmišljaju, našli su se: Bred Pit, Džoni Dep, Kris Hemsvort, Tom Kruz i Kris Prat.

Klitoris je ustvari mali penis

Dok ste još uvek zametak u fazi embriona, razvija se klitoris i to od istog tkiva iz kojeg će se dečacima kasnije razviti penis.

- Svi smo građeni od istih delova, a hormoni u telu odlučuju hoće li se razviti ženski ili muški delovi - objašnjava urolog Natalija Lopušnjan.

Vrh klitorisa i liči na vrh penisa, oba su hiper osetljivi i ponašaju se slično.

- Kad se žena uzbudi klitoris počinje da rast baš kao penis u istoj situaciji - zaključila je dr Lopušnjan.

Osećaj tuge posle seksa zaista postoji

Jeste li kad plakali nakon seksa, čak i nakon dobrog seksa? Ako je vaš odgovor da, možda će vam biti lakše kad čujete da niste jedini, kao i da postoji ime za tu pojavu.

- Ovo stanje karakteriše osećaj duboke tuge, besa ili straha, koji nas preuzimaju odmah nakon polnog odnosa, štaviše, najčešće baš nakon orgazma - objasnio je seksolog Ian Kerner i dodao kako ovaj osećaj tuge može da se javi i nakon samozadovoljavanja.

Jak miris partnera može vas dovesti do bržeg orgazma

U jednoj manjoj studiji objavljenoj u medicinskom časopisu "Archives of Sexual Behavior" naučnici su došli do rezultata da ljudi s izraženijim čulom mirisa imaju pozitivnija (možda čak i bogatija) seksualna iskustva, a žene koje bolje mogu da namirišu tuđe telo, više su uživale u orgazmima od onih koje tuđi miris nisu ni primećivale.

Muškarce uzbuđuje ženski glas

Istraživanje profesora sa univerziteta u Olbrajtu pokazalo je da žene mogu svesno da manipulišu svojim glasom, te da im glas dok broje od jedan do deset, može zvučati sve erotičnije i privlačnije. Inače, kad su muškarci pokušali istu stvar zvučali su sve gore umesto sve bolje. Kakav onda glas ženu čini privlačnijom i izazovnijom?

Prema saznanjima naučnika koji su vodili istraživanje, to je dubok i zadihan glas. Naime, žene navodno nesvesno prodube glas baš onda kada muškarcu žele da poruče da su zainteresovane, a to je ipak ono najvažnije, jedino što on stvarno želi da čuje.

Autor: Pink.rs