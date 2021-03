BEZ DVOUMLJENA! Na ovo pitanje SVE ŽENE IMAJU ISTI ODGOVOR: Kakvi su muškarci najseksipilniji?

Šta je ženama najprivlačnije kod muškaraca?

Kao što neki muškarci vole mršavice, a drugi žene sa oblinama, tako i žene imaju mišljenje o muškom telu kakvo smatraju najprivlačnijim. Jedina razlika je u tome što su se, barem u ovoj studiji, dame saglasile i sve su dale isti odgovor!

Naime, jedno zanimljivo istraživanje je sprovedeno na univerzitetu Grifit u Kvinslendu, gde su naučnici želeli da istraže koliko je ženama važna fizička snaga muškarca da bi ga smatrale privlačnim.

Da bi to utvrdili, dali su ženama fotografije muškog torzoa, kako bi one ocenile privlačnost i snagu muškarca. Neki od muškaraca na fotografijama (slikano je samo telo, bez glave) bili su prosečni studenti, drugi su bili muškarci koji vežbaju tri do pet puta nedeljno.

Od 160 dama koliko ih je učestvovalo u istraživanju, baš nijedna od njih ne smatra telo bez izraženih mišića privlačnim!

„Nismo iznenađeni što žene smatraju da su fizički jaki muškarci privlačni, ali nas je iznenadilo koliko je snažan taj efekat“, rekao je vodeći autor studije Aron Sel. „Prema našim podacima, baš nijedna žena ne preferira fizički slabog muškarca ili feminizirano muško telo“.

Osim podatka da su ženama privlačni mišićavi, snažni muškarci, ispostavilo se i da su im draži visoki.

Međutim, u svemu tome postoji još jedan važan detalj – mišićavo telo je ženama privlačno, ali ako je previše mišićavo, to im već i nije toliko seksi.

Takođe, autori studije istakli su i da su ženama draži puniji muškarci, nego oni mršavi, bez mišića.