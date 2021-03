Svi parovi koji su dugo u vezi se pre ili kasnije susretnu sa ova 3 problema u seksu

Pre ili kasnije, parovi se zasite jedno drugog. Jednom kada u seksu zaškripi, malo šta može da spasi uzdrmanu vezu. Ipak, ako se prvi put susretnete sa nekim od ova tri problema, možda će njihovo pravovremeno prepoznavanje pomoći da ih prevaziđete.

1. Nečiji libido je snažniji

Veliki broj muškaraca ima niži libido od svojih boljih polovina, ali to ne žele priznati. To dovodi do toga da se neki muškarci ne osećaju dovoljno "mačo", jer ne mogu pratiti svoje partnerke. S druge strane, ženama je zbog snažnog libida neprijatno, no to nipošto ne bi trebalo da bude. Srećom, brojna istraživanja pokazuju kako se stvari menjaju na bolje.

2. On misli da sve dobro radi

On se trudi, no neke vam stvari jednostavno ne pašu, koliko god se on trudio. Ne bi ih radio, ako mu objasnite šta tačno volite i želite, jer nažalost, on vam ne može čitati misli.

3. Zapali ste u rutinu

Jasno je kako seks kasnije ne može biti isti kao na početku. Problem je što mnogi parovi na početku žele što pre isprobati sve poze i pokrete. Tako s vremenom nauče šta pali njihovog partnera i drže se samo toga, kao recepta koji dovodi do sigurnog orgazma. Počnite ponovno isprobavati nove stvari, jer sigurno niste isprobali sve.

Autor: Pink.rs