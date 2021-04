Evo šta znači kada MUŠKARAC OBOŽAVA STOPALA? Većini žena je ovaj FETIŠ GADAN, a ovo stoji iza svega!

Kao što žene gledaju šake, stomak ili zadnjicu, tako i muškarci imaju svoja omiljena mesta!

Kada se muškarcu na ženi dopadaju grudi, noge ili zadnjica, žene to smatraju normalnim. Kao što žene smatraju sasvim normalnim i to da one same na partneru najviše zapažaju, u smislu seksualno privlačnog, njegove šake, zadnjicu, stomak. Međutim, šta ako njega privlače njena stopala? Neke žene "ne prave frku" zbog toga, a nekima je ideja stopala kao fetiša odbojna.

Zapravo, u pojavi da se muškarcu na njegovoj izabranici najviše dopadaju njena stopala nema ničeg posebno neobičnog, niti se život s takvim muškarcem razlikuje od života s bilo kojim normalnim muškarcem.

Šta zapravo znači to što ga privlače njena stopala?

Najčešće znači samo to da uživa da posmatra stopala koja smatra privlačnim, da ga to uzbuđuje. U nešto ređim slučajevima želeće i da ih dodiruje, golica, da ga ona masira njima.

Kakva to oni stopala smatraju privlačnim?

Nekima se dopadaju isključivo bose noge, dok drugi više vole stopala u čarapama, ili na visokim potpeticama. Među stopaloljupcima često su cenjena mala stopala, mada ni ona veća nisu nepopularna – ono što je bitnije jeste da su uzana, da gležnjevi ni prsti nisu debeli, da nema čukljeva i da su stopala negovana (nije obavezan lak na noktima, ali uredan izgled stopala jeste).

Statistike pokazuju da su stopaloljupci uglavnom srećno oženjeni, a njihove supruge upućene u njihove sklonosti. Ako vas je ovaj tekst naveo da se zapitate da li se i vašem dragom možda jako dopadaju stopala i da li mu se možda vaša ne dopadaju, razloga za strah nema – da mu se ne dopadaju, ne bi ni bio s vama.

Za kraj, ako vas zanima ima li ljubitelja ženskih stopala i među poznatima, odgovor je: ima ih, i to dosta!

Među onima koji više nisu među živima su Gete, Kazanova, Bodler, Endi Vorhol… A među onima koji u svojim sklonostima i dan-danas uživaju su Kventin Tarantino, Edi Marfi, Hju Grant, Roberto Rodrigez i mnogi drugi.

Autor: Pink.rs