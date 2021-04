Kako se motivisati na fizičku aktivnost nakon duže pauze?

Zadajte fatalni udarac lenjosti i višku kilograma koji se nakupio preko zime.

Ponekad nam se dogode razne stvari u životu i prestanemo da mislimo na sebe, svoj izgled i kondiciju: porodične obaveze, bolesti, prekovremeni rad… Taman uspostavimo rutinu vežbanja, a onda se nešto neočekivano desi. Odjednom naše vežbanje pada-od redovnog do nepostojećeg. Glavno pitanje je - kako se vratiti u rutinu? Ako ste se udaljili od vežbanja i brige za svoj izgled i kondiciju i treba vam motivacije, poslušajte sledeće savete kako da ponovo pokrenete naviku vežbanja i vratite se zdravom životu.

1. Počnite sa nečim lakim.

Ako se borite da se vratite vežbanju i osećate se potpuno preplavljenim od svega, nekad može biti korisno da započnete sa nečim lakim. Ako vam je teretana previše za početak, izađite napolje i jednostavno idite na brzu šetnju. Samo je bitno da se krećete. Čim počnete sa nečim malim, osećaćete se dobro zbog toga, i želećete da nastavite i vratite se svojim zdravim navikama.

2. Krenite da vežbate po pet minuta.

Ako su vam duga vežbanja za početak previše, onda se potrudite da vežbate po pet minuta. Posvećenost od pet minuta je mnogo manje zastrašujuća od punog treninga. Kada budete u pokretu, vi ćete verovatno nastaviti da vežbate duže. Zato počnite sa pet minuta i videćete kada ćete završiti trening.

3. Setite se kako se dobro osećate posle treninga.

Ponekad se fokusiramo previše na trud, a ne na ishod. Trening u jednom trenutku može biti težak, ali posle ćete se osećati apsolutno neverovatno. Dakle, ako vam treba nešto da biste pomogli da se refokusirate i motivišete, samo zapamtite da je efekat post-treninga dug i učinkovit za vaše zdravlje.

4. Nađite vremena za trening u vašem gustom raporedu.

Ako tražite izgovor da ne trenirate, onda ćete svakako pronaći priliku za odvraćanje od toga. Zato je važno očistiti raspored i napraviti vreme posebno za vašu dnevnu vežbu. Ako znate da ćete ostati na poslu u večernjim satima, onda planirate svoj trening ujutru. Ako ste ujutru prezauzeti, onda zakazujte vežbanje uveče. Ako znate da će imati lud i naporan dan, onda se samo posvećite brzoj petnaestominutnoj sesiji vežbanja, jer je nešto uvek bolje nego ništa.

5. Postavite sebi mesečni izazov.

Ako želite ponovo početi da vežbate, ponovo pokušajte da uzmete jedan kratak izazov za početak vaše rutine. Mnogo teretana, i studija za grupna vežbanja nude mesec dana izazova. Ako to bude podeljeno u manji vremenski okvir, nećete se osećati previše umorni. Nakon što se izazov završi, osećaćete se odlično i vratiti u dobru formu za vežbanje.

6. Nađite društvo za vežbanje.

Vrlo je lako izvući se sa treninga, ako je to samo izazov na koji morate odgovoriti. Ako imate prijatelja, saradnika ili člana porodice sa kojim biste vežbali, to je odličan način da povećate motivaciju i bodrite jedni druge. Ovo takođe dodaje socijalni aspekt, što donosi malo više zabave za vreme rada.

7. Uradi to za sebe, a ne za bilo kog drugog.

Nemojte raditi ni za koga drugog, već za sebe. Treba da brinete o svom zdravlju i izgledu, da osećate izvanredno i samopouzdano. Ne zaboravite to učiniti za vas, ne za bilo koga drugog ili za to kako drugi misle da vi treba da izgledate. Svaki put kada vežbate, znajte da ste učinili nešto dobro za sebe i proslavite to. Što ste više budete istrajali sa vašom rutinom vežbanja, to ćete lakše formirati zdravu naviku. Jednom kada je formirate, samo je pratite i vežbanje će postati deo vašeg svakodnevnog života.

Da biste započeli svoju transformaciju za novu sezonu, imamo pravo mesto i program za vas! Više o tome pročitajte OVDE.

Autor: Pink.rs