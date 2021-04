Koliko horoskopski znakovi traju u vezi? Ribe su oličenje vernosti, a evo ko VOLI ZAUVEK, a kome LJUBAV BRZO DOSADI!

Ribe su oličenje vernosti. One sanjaju o tome da život provedu s jednim partnerom. Strelci imaju problema s vezivanjem, u ljubavi su ponekad nestabilni i znaju biti skloni prevari.

Ovan - Pripadnici ovog znaka su vrlo strastveni, brzo se zaljube i vole svim srcem. Međutim, odlaze čim u vezi nestane strasti. Inače, odnos s Ovnom je strastven i dinamičan, ali i prepun prepirki, svađa i nepromišljenosti. Često znaju da upadnu u "začarani krug" mirenja i svađanja i u takvim vezama ostati dugo.

Bik - Ljudi rođeni u znaku Bika su oličenje odanosti i ne vole da ostavljaju niti da budu ostavljeni. Ne zaljubljuju se lako, ali kad im neko uđe u srce, čuvaće ga i voleti do kraja života. U odnosu im je izuzetno važna senzualnost.

Blizanci - Nisu skloni da ostave partnera, već će češće partner napustiti njih. Skloni su koketiranju s drugima i na neki način uživaju kad izazovu ljubomoru. Duboko u sebi pripadnici ovog znaka su vrlo odani, a jedini način da se skrase je da pronađu nekoga ko će im stalno biti zanimljiv.

Rak - Ljudi rođeni u ovom znaku vole mirne, stabilne i duge veze, po mogućnosti do kraja života. Umaraju ih sumnjičavi ljudi i osećaj nesigurnosti u vezi. Neretko život provedu sa svojom prvom ljubavi. Iako Rakovi nisu uvek prijatno društvo jer znaju biti vrlo zahtevni, ljubomorni, nesigurni, nisu skloni prevari.

Lav - Ljudi rođeni u znaku Lava pomalo su oprezni kad je ulazak u vezu u pitanju. Neće se zaljubiti odmah, no kad se to dogodi, u vezu ulaze gotovo sanjarski. Prepuštaju se emocijama, strasti, potpuno se predaju partneru. Ali, po prirodi im sve brzo dosadi pa veze ne traju duže od godinu do dve.

Devica - Device najviše uživaju na samom početku veze, u udvaranju i osvajanju partnera. Kasnije, izuzetno cene osećaj sigurnosti koji se nalazi u dugim vezama. Odane su, verne, a skrasiće se kad u vezi osete dovoljno emocija, poštovanja i sigurnost u partnera. Nisu sklone flertu i prevari jer nisu telesni tipovi već više duhovni.

Vaga - Pripadnicima ovog znaka ljubavni odnosi se temelje na prijateljstvu, a upustiće se u dugu, ozbiljnu vezu jedino ako su zadovoljni s partnerovim fizičkim izgledom i njegovoj sklonosti druženju i dolascima na društvena dešavanja. Naime, Vage su veliki estete. Cene fine, lepe i luksuzne stvari. Vole lepotu i sklad u svom okruženju.





Škorpija - Iako su vrlo strastveni, a pokreće ih telesna energija i seks, Škorpije su vrlo odani partneri. Jako su harizmatični i privlačni drugima pa veza s njima nije laka, može biti ispunjena osećajem ljubomore i nesigurnosti. Upravo to je razlog što mnoge njihove veze završe raspadom. Savršen partner za pripadnike ovog znaka je neko siguran u sebe, neko na koga mogu da se oslone.

Strelac - Vrlo su neodlučni kad je izbor partnera u pitanju. Skloni su analiziranju, razmišljanju, vaganju... kako u svemu, tako i u ljubavnim odnosima. Kad s nekim započnu vezu, neretko nisu sigurni je li ta osoba pravi izbor. Skloni su prevari, no to znaju dobro da sakriju. Imaju problema s vezivanjem, u ljubavi su ponekad nestabilni, a život će provesti uz nekoga ko im daje slobodu i pre svega im je prijatelj.

Jarac - Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo tradicionalni, ne vezuju se lako, ali kad to naprave, tada je to veza za ceo život. Oni uživaju u skladnom braku i podizanju dece. Od partnera očekuju vernost, a prevaru doživljavaju kao izdaju i teško će preći preko toga.



Vodolija - Da bi njihova ljubavna veza potrajala moraju pored sebe da imaju partnera koji im je izuzetno zanimljiv i izazovan, nikako dosadan. Treba im neko zbog koga neće morati da se puno menjaju niti prilagođavaju. Vole različitost, a užasavaju se jednoličnog bračnog života.

Ribe - Pripadnici ovog znaka su najverniji partneri Zodijaka. Oni su oličenje vernosti i sanjaju o tome da život provedu s jednim partnerom. Vrlo su romantični i uporni. Dugo mogu skupljati frustracije, ali kad to dođe do jedne granice, tad uzimaju stvari i odlaze.