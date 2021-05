VOLITE I BUDITE VOLJENI: 5 lakih pravila i citata do savršene ljubavi

Ljubav nije ništa drugo nego otkrivanje sebe u drugima i užitak u tom prepoznavanju. Ljubav nije savršena, ali ako se malo potrudimo, može da bude kvalitetnija i bolja. Male poteškoće je čine vrednim življenja i daju joj smisao.

Ali baš to ponekad može da učini život ili romansu očajnim. Kako biste reagovali kada bi postojao način da otklonite sve probleme uz samo malo truda? Probajte ova pravila.

1. Gledajte kroz prizmu ljubavi

Gledajući vašeg partnera kroz prizmu ljubavi, a ne sa strahom, automatski podiže vaš odnos na viši nivo. Kada možete da ostanete mirni i obratite pažnju u onim trenucima kada projektujete strah, možete da se prilagodite i isfiltrirate vaše emocije na više načina.

"Ako vas ljubav čini slepim, njeno opadanje, nasuprot tome, pretvara vas u strogo i nikad zadovoljno oko."

2. Opraštajte

Spremnost da oprostimo sebi i partneru, kao i da se promenimo kada je to neophodno znači da je u toku proces čišćenja. Svi mi pravimo greške, to je ljudski. Ako niste spremni da praštate, možete da se zapitate za koju to crtu vašeg ega ste vezani.

"Dok se voli dotle se i prašta.”

3. Kad zagusti, opustite se

Opušten stav kada vremena postanu teška, pretpostavljajući da će “i ovo sve proći”, vam omogućava da primate sve životne udarce uspravno. Ako znate da će se pojedine stvari neminovno pojaviti kao izazov u vašem životu, u trenutku kada se to desi vi možete da budete uzdržani i istrajni.

"Ljubav daje krila ali ih i potkresuje."

4. Fokusirajte se na lekciju vaše veze koju niste savladali

Ova veza, baš kao i sve ostale, treba da bude deo našeg životnog puta da dostignemo svoj najveći potencijal. Do saznanja dolazimo kada smo u interakciji sa našim partnerom, i na taj način stičemo saznanja i o sebi.

"Oni koji duboko vole nikad ne ostare; ako i umru od starosti, umru mladi."

5. Poštujte životni put vašeg partnera

Poštovati odluke vašeg partnera i omogućiti mu prostor da pronađe sopstveni put šalje jasnu poruku poštovanja. Ljudi moraju da rade stvari na svoj način i u svoje vreme.

Autor: Pink.rs