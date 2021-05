ŠTA SU TO KOVID NOKTI? Ovo promene mogu biti ZNAK da ste prelažali kovid

Ljudi koji prepoznaju jasnu, horizontalnu liniju duž svojih noktiju možda su ranije patili od Kovida-19, tvrdi Spektor koji predvodi grupu istraživača na Kings koledžu u Londonu, a koja je razvila gore pomenutu aplikaciju kako bi pomogla u praćenju uobičajenih i retkih simptoma korona virusa.

"Da li vaši nokti izgledaju čudno? Kovid nokti su sve izraženiji kako se oporavljate od infekcije, i javljaju se u vidu jasne horizontalne linije. Mogu da se jave i bez osipa na koži i deluju bezazleno", napisao je ovaj naučnik na Tviteru, prenosi "Mirror".

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc