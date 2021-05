Dovode do visokog krvnog pritiska: 5 napitaka koji mogu da budu OPASNI za srce

Unošenje tečnosti je od izuzetne važnosti za organizam, pogotovo tokom toplijih dana kada je telo sklono dehidrataciji.

Gazirani sokovi - Ovakvi napici u sebi sadrže velike količine šećera čiji prevelik unos može da dovede do brojnih zdravstvenih tegoba. Prema studiji objavljenoj u Međunarodnom časopisu angiologije, oksidacija šećera može dovesti do začepljenja krvnih sudova, ali i do drugih zdravstveni tegoba kao što su problemi sa jetrom i slično.

Sportski napici takođe u sebi sadrže velike količine šećera koji može dovesti i do visokog krvog pritiska, pa je bitno da što više izbegavate njihov unos. Takođe, energetski napici u sebi sadrži kofein koji može biti štetan za srce. Naučnici su otkrili da postoji direktna veza između prevelikog konzumiranja ovakvih napitaka i visokog krvnog pritiska.

Voćni sokovi - Studija je pokazala da preterano konzumiranje voćnih sokova može naštetiti organizmu, iako često mislimo suprotno. Iako je reč o prirodnom šećeru, on može biti jednako opasan kao rafinisani šećer, ako ceđene sokove konzumirate i po nekoliko puta dnevno. Savet je da ih konzumirate najviše nekoliko puta u toku nedelje.

Ako želite da popijete smuti, bolje je da ga napravite sami kod kuće. Kupovni smutiji u sebi sadrže veštački šećer koji može dovesti do razvoja kardiovaskularnih bolesti. Stručnjaci smatraju da smutiji mogu biti jednako štetni kao gazirani sokovi. Preterano konzumiranje šećera iz ovih napitaka može dovesti do razvoja srčanih bolesti, problema sa krvnim pritiskom, ali i do dijabetesa i gojaznosti.

Alkoholna pića - Doktori savetuju da je vino zdravo za organizam, ali svakako je bitno da ga pijete u umerenim količinama. Preterana konzumacija alkohola može dovesti do kardiovaskularnih bolesti i srčanih tegoba. Umerenost je ključan faktor, pa je savet da popijete jednu čašu vina s vremena na vreme.