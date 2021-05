Sve što ste do sada čuli - zaboravite! Psiholog otkriva kako ćete održati POŽUDU I STRAST u braku

Doktorka Karen Gurni, klinički psiholog iz Britanije dala je nekoliko zlatnih saveta kako da održimo strast i požudu u dugoj vezi.

U našem društvu već dugo se seks, kao i mnoge druge stvari razumevaju na pogrešan način, pa su mitovi koji datiraju jako dugo vremenom postali istina. Za to su krivi magazini, kultura, religija itd.

- Vreme koje sam provela kao klinički psiholog pomoglo mi je da naučem sve o seksualnim odnosima kako bih mogla da pomognem ljudima koji su kod mene dolazili po savet. Istina je da se nauka o seksu promenila, ali društvo još uvek nije promenilo razumevanje seksa i požude - kaže Karen.

- Neke od ustaljenih mitova i verovanja su da se seksualna želja događa lako ako se volite, da dobar seksualni život podrazumeva puno spontanog seksa i da zadovoljstvo i požuda nestaju tokom duge veze.

- Duga veza sa dobrim seksom se ne dešava dodirom čarobnog štapića. Ali svi treba da se trudimo i možemo da postignemo to da nam seks bude bolji i bolji kako vreme prolazi. Ali na koji način to postići - sigurno se pitate.

Mnogi parovi odlaze kod terapeuta sa istom rečenicom: Želimo da nam seks bude kao na početku.

Obično se dešava da u tim situacijama žene krive sebe, evo uzmite Anu (36) za primer koja mi je rekla kako joj se u svakoj dugoj vezi desila ista stvar, da je strast zamrla i da je verovatno problem u njoj.

Ono što je važno da znate je da je spontani gubitak želje za seksom potpuno normalna stvar. Činjenica je da veliki broj žena zapravo i nema želju da vodi ljubav sa čovekom s kojim je u braku.

Ovde nije problem u želji već u načinu kako je razumemo. Zar ne bi bilo dobro da shvatimo da želja radi savršeno dobro ukoliko znamo kako da je održavamo i ohrabrujemo.

Moguće je da osećate istu želju za osobom sa kojom ste u vezi godinama, ali to podrazumeva mnogo investicije i truda.

Istraživači su ustanovili da što više razgovarate o seksu bićete zadovoljniji. Razgovor omogućava da kažemo šta volimo a šta ne. Ne možemo da očekujemo da nam partner čita misli.

Najvažnije je da komunicirate sa vašim partnerom, a ne da slušate šta vam društvo nameće kako bi seksualni odnos trebalo da izgleda.

- Na razgovor su došli Helen (48) i Doug (51) koji su zajedno 15 godina. Helen je imala problem sa seksualnom željom ali je za sve to krivila ulazak u menopauzu i brigu o sestri koja je bolovala od raka. Suprug joj je prebacivao koliko dugo nisu imali seks, a nju je to povređivalo i nerviralo. Tokom terapije shvatili smo da je Doug zapravo želeo da ima seks sa Helen kada je hteo da joj bude blizak. Zbog bolesti njene sestra on je postao zabrinut za Helen i brinuo je da se ona ne razboli. Kada je shvatila njegova osećanja i šta je za njega seks predstavljao promenila je svoja osećanja. Seks ume da poprimi drugačiji smisao u vremenu pojačanog stresa - objašnjava psiholog.

Još jedna važna stvar jeste to da većina žena više uživa u predigri i tokom stimulacije klitorisa, nego tokom same penetracije. Ukoliko planirate da život provedete sa voljenom osobom srećni i zadovoljni, muškarci moraju da posvete više vremena samoj predigri i opuštanju ženskog tela - zaključuje ona.

Autor: Pink.rs