Biber – dobar za zdravlje, a i za mršavljenje!

Biber je začin koji se sigurno nalazi u svakoj kuhinji i ukoliko ga redovno koristite u vašim jelima, ukus hrane nije samo bolji već je sa njegovim dodatkom hrana i zdravija.

Biber može da pomogne u lečenju prehlade, bolesti zuba, može da ima pozitivno dejstvo na probavu, dobar je u borbi protiv respiratornih problema, a pomaže i kod mršavljenja.

U zrnima crnog bibera se nalaze esencijalna ulja, među kojima je piperin zbog kojeg biber i ima tako specifičan ukus, a pored toga u biberu ima i minerala, a neki od njih su kalijum, gvožđe, mangan, kalcijum, magnezijum.

BIBER I MRŠAVLJENJE

Pored svih zdravstvenih prednosti koje biber može da pruži on može da bude i vaš najbolji prijatelj na putu ka gubitku viška kilograma. Kako? Njegova spoljašnjost sadrži snažne hranljive materije koje eliminišu masne ćelije. I ne samo to, biber može da podstakne znojenje kao i mokrenje, a na taj način se izbacuju toksini iz tela. Dakle, znojenjem nestaju toksini, eliminiše se višak vode iz tela i čiste se pore od stranih tela. Kada govorimo o mokrenju, dolazi do eliminisanja mokraćne kiseline odnosno uree, viška vode i masti. Zato, pobiberite dobro vaša jela.

DOBAR ZA STOMAK

Biber je začin koji olakšava varenje i sprečava gasove. Znamo već da je pravilno varenje neophodno kako bi se sprečila dijareja ili zatvor, a eliminisanje gasova je njegova dodatna prednost jer uklanja taj neprijatan efekat nadimanja. Dobro varenje može doprineti održavanju normalne telesne težine, a crni biber pomaže i transport hranljivih materija iz hrane i tako podstiče njihovu apsorpciju.

PIPERIN I HERBAFAST

Kapsaicin kao aktivna komponenta iz ljutih papričica i piperin kao alkaloid koji je odgovoran za ljutinu bibera predstavljaju izuzetno moćnu kombinaciju. Ova dva prirodna sagorevača masti iz Herbafast Lady kapsula podstiču snažan termogeni efekt koji doprinosi tome da se masno tkivo brže troši oslobađajući toplotu.

Na taj način nagomilane masne naslage se eliminišu, naročito sa kritičnih regija kao što su stomak, struk, bokovi i butine. Prirodni sagorevači masti podstiču oslobađanje energije pa je efekat dvostruk: mršavimo, a istovremeno imamo više energije i osećamo se moćno.

DA LI STE ZNALI?

Prednosti crnog bibera su mnoge, od onih kulinarskih pa sve do onih zdravstvenih, nalazi se u svakoj kuhinji, a ukoliko vam i zafali, ima ga u svakoj prodavnici. Da li ste znali da ranije ovo nije bio slučaj? U srednjem veku biber je bio skup i redak, čak toliko da su ga neki poredili i sa zlatom, a mogli su da ga priušte samo bogati. Od tada verovatno i potiče izraz „papreno skup.“

PS: važno je i da zapamtite da mleveni biber brže gubi svoja lekovita svojstva, zato uvek kupujte onaj u zrnu i sameljite količinu koja vam je potrebna, a čuvajte ga na tamnom mestu u dobro zatvorenoj posudi.

Autor: Pink.rs