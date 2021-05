"BOLESNE" veze su danas POSTALE nešto NAJNORMALNIJE

U trendu ili gube vreme, pitanje je...

Od statusa "u vezi" i "solo" postoji mnogo tipova veza, koje baš i nisu normalne!

Bivši – sadašnji - povremeni

Vas dvoje ste navikli da budete zajedno pa niste još uvek u mogućnosti da u potpunosti odustanete. Ne želite više da budete u vezi s njim, raskinuli ste s dobrim razlogom, ali kada se osećate usamljeno, još uvek vam je dovoljno privlačan da dogovorite druženje. Iako ovo nije najzdraviji kraj veze, barem ste u dobrim odnosima dok ne naleti sledeći.

Volim te, ali se bojim to da kažem

Vas dvoje ste potpuno ludi jedno za drugim i svi oko vas to vide osim, naravno, vas dvoje. Previše ste preplašeni da mu priznate svoja osećanja, kao i on vama. Umesto toga, glumite da ste u potpunosti ravnodušni i večno odlažete podizanje stvari na viši nivo.

S.O.S.

Jedino vreme kada vas on zove ili kad vi zovete njega je kad se neko od vas zaželi malo akcije. Vi i on niste kompatibilni ni po čemu i ne pada vam ni na kraj pameti da komunicirate sa njim, osim kada dogovarate druženje. Možda ni za to nije idealni kandidat, ali kraj ostalih opcija, on je najmanje zlo.

"Trenutno ne želim vezu, ali ne bih da viđaš ostale frajere"

Ovo je jedna od najbesmislenijih lažnih veza koje postoje. On je bio jasan kao dan kada vam je dao do znanja da nije zainteresovan za vezu, ali upadne u začarani krug lošeg raspoloženja čim vi spomenete nekog drugog. Ovakvog pustite da odleprša dok kažete seks. Poslednje što vam treba je muškarac na kog ćete mesecima ili godinama čekati da se odluči, dok postoje frajeri koji bi "ubili" za vezu s vama.

Veza do koje vam "nije stalo"

U vezi ste, ali iz samo vama poznatih razloga glumite kako ni vama ni njemu nije stalo. Nijedno od vas ne želi delovati preterano angažovano i zaljubljeno, pa glumite ravnodušne sante leda, dok ste zapravo oboje vrući gejziri kojima je i te kako stalo.

Autor: Pink.rs