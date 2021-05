STRUČNJACI KAŽU: Evo koliko često treba da se viđate sa partnerom na početku veze

Kada počnete da se družite sa novom osobom, želite da provedete svo slobodno vreme sa njom. Međutim, u prvoj fazi veze morate naučiti kako „organizovati“ svoje romantične sastanke.

Psihijatri kažu da je u početku važno držati se rasporeda sastanaka i da oni treba da se dešavaju ne češće od dva puta nedeljno. Na taj način, privremene pauze rade za vas, pružajući vam priliku da pravilno odražavate svoje emocije. Duboka analiza osećanja će pomoći u prepoznavanju potencijalnih problema u suočavanju sa određenom osobom.

Ako se viđate sa svojim partnerom svaki dan, to će bez sumnje ojačati vaša osećanja, ali rizikujete da doživite ozbiljan problem, pre nego što je potrebno .„Neki parovi mogu započeti ljubavnu vezu tako što će provesti svaku noć zajedno, ali to nije formula koja će dovesti do dugoročne i uspešne romantične veze“, kažu psihijatri.

Problem je u tome što česte posete na početku veze stvaraju iluziju intimnosti, iako svi znaju da je za pravu intimnost i razumevanje potrebno nekoliko meseci, pa čak i godina. Istovremeno, stručnjaci zapažaju da je sve subjektivno u vezi sa romantičnim odnosima. Glavna stvar je da pratite svoje srce. Ako osećate da morate videti dragu osobu više od dva puta nedeljno, onda se ne ograničavajte na bilo koji okvir. Na kraju krajeva, svi tražimo samo srodnu dušu sa kojom se osećamo srećno i sigurno.

Autor: Pink.rs