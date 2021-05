DOMAĆA MOCARELA GOTOVA ZA POLA SATA! Italijanski delikates na vašem stolu

Ukoliko ste ljubitelj sveže mocarele, volećete je još više nakon što je budete sami napravili…

Za 480 g Mocarela sira potrebno je:

4 litra domaćeg kravljeg mleka

250 ml vode

10 g limuntusa

60 ml vode

4 ml sirila

10 g soli

Priprema:

Sipati 10 g limuntusa u 250 ml vode, mešati dok se limuntus skroz ne rastvori, pa zatim sipati u šerpu sa hladnim mlekom i staviti na ringlu da se greje.

Nakon što se mleko ugrejalo na temperaturu od 35 stepeni (mlako ka toplom na dodir), skloniti sa ringle pa u njega sipati sirilo koje ste prethodno pomešali sa vodom. Sve zajedno polako promešati pa poklopiti šerpu poklopcem i ostaviti nekih 15-30 minuta da se usiri. Kada se stvori usirena masa nalik na kiselo mleko, raseći je nožem na komade i zagrejati na temperaturu od 45 stepeni (da je toplo na dodir) uz povremeno mešanje.

Za to vreme će usirena masa početi da se pretvara u mocarelu. Kada se dostigne željena temperatura skloniti sa ringle i procediti sir. U surutku (tečnost koja nam je ostala nakon kuvanja) sipati 10 gr soli i zagrejati na temperaturu od 65 stepeni (vruće na dodir), spustiti sir zajedno sa rešetkom u vruću sirutku. Nakon što se sir ugreje (a za to je potrebno svega 10-15 sekundi), izvaditi i razvlačiti ga 2-3 puta pa vratiti da se ponovo zagreje i ovaj postupak ponovite 3-4 puta dok površina sira ne postane glatka i dobije izgled žvakaće gume. Sir podeliti u dve loptice, svaku oblikovati tehnikom prikazanom u videu i odmah po oblikovanju staviti u posudu sa hladnom vodom kako bi se sir stegao i održalo oblik. Gotovu mocarelu staviti u posudu, naliti ohlađenom surutkom i čuvati u frizideru do upotrebe.

Autor: Pink.rs