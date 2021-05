Proverite da li ste spremni za novu ljubav?

„Ako tražite sreću, a u vezi ste, onda niste u dobroj vezi. Vi ste tvorac svoje sreće u životu i veza bi trebalo da to dopunjuje.“

Terapeutkinje Viktorija Goldenberg i Ejmi Čen podelile su nekoliko saveta koji govore da li ste spremni za novu ljubav.

1. Imate hobije, prijatelje i životne ciljeve

„Bez obzira da li ste nedavno izašli iz veze ili ste neko vreme bili sami, prvo morate da budete svesni samog sebe. Ako imate mnogo strasti i hobija kojima se bavite za lično zadovoljstvo i ispunjenje, to je znak da ste spremni da upoznate nekog novog. Ako tražite sreću, a u vezi ste, onda niste u dobroj vezi. Vi ste tvorac svoje sreće u životu i veza bi trebalo da to dopunjuje“, kaže Viktorija Goldenberg.

2. Znate kako da se suočite s problemom kad ste pod stresom

Vreme leči rane prošlih veza, ali ne postoji jasno pravilo o tome kad bi opet trebalo da izlazite nakon raskida. Na vašu spremnost najviše ukazuju načini na koje se „lečite“ od prošle veze dok ste slobodni.

Ako ste vreme nakon raskida proveli obrađujući svoju prethodnu vezu, izgrađujući ljubav prema sebi i učeći kako da se brinete za sebe u lošim periodima, verovatno ćete biti spremni za izlazak.

„Ali ako koristite izlaske kao način da odvratite misli od usamljenosti, možda će vam biti potrebno više vremena za ozdravljenje“, rekla je Ejmi Čen.

3. Ne upoređujte nove partnere s bivšim

Poređenje novog partnera s bivšim još je jedan znak koji ukazuje na to da niste spremni. Ako za sve tražite poređenje ili se uhvatite kako čeznete za nečim što je vaš bivši radio, vraćate se korak nazad. Prvo morate da ostavite prošlost iza sebe i prebolite to kako biste bili spremni za nova upoznavanja: „Još jedno upozorenje za samce koji imaju decu iz prethodnih veza. Novom ljubavnom partneru to ni slučajno nemojte da sakrivate“, poručuje Viktorija Goldenberg.

4. Prepoznajte nedostatke prošlih veza

Sposobnost promišljanja o vašim prošlim vezama znak je koji ukazuje da ste spremni za nove sastanke i upoznavanja. Ako možete da odredite pozitivne i negativne strane bivših veza, možete da izbegnete padanje u nezdrave obrasce dok upoznajete nove ljude.

Čen je predložila da se napravi popis poslednjih nekoliko ljudi s kojima ste se ozbiljno zabavljali ili imali veze. Zatim zapišite prvih pet osećanja koja ste imali u svakoj od tih veza, poput teskobe, ogorčenosti, podrške, sigurnosti ili tuge.

„To vam omogućuje da vidite koje ste odluke doneli kako biste mogli da se osnažite za donošenje boljih odluka u budućnosti. Napravite popis stavki koje možete da preduzmete kako biste počeli da menjate obrazac. Postavite neke granice“, dodaje stručnjak za odnose nakon raskida.

5. Imate jasne ciljeve za svoj ljubavni život

„Budite sigurni da znate svoje namere pre nego što počnete da izlazite. Ne postoji pravi cilj što se tiče sastanaka, ali morate da znate da li želite da to bude prolazna avantura ili tražite nešto ozbiljnije“, kaže Viktorija Goldenberg.

Ako niste sigurni što želite, Viktorija Goldenberg je preporučila saradnju s terapeutom, koji može da pomogne da bolje razumete svoje vrednosti i potrebe.

Cilj je znati šta želite i istovremeno imati dovoljno samopouzdanja da odbijete nekoga za koga vidite da se ne podudara s vašim vrednostima:

„Upoznavanje je proces u kojem učite o sebi, onome šta želite, i što je najvažnije, o onome šta ne želite. Koristite svoju prošlost da biste bili bolji arhitekta svoje budućnosti“, savetuje Ejmi Čen, piše „Insajder“.