BEZ TOGA NE MOŽE DA OPSTANE: Za uspešan brak KLJUČNA JE JEDNA STVAR

Psiholog Peter Pearson koji u Kaliforniji vodi Institut za parove i koji je celu svoju karijeru posvetio rešavanju ljubavnih problema, tvrdi da samo jedna stvar jamči stabilnu i uspešnu vezu.

To je – sistem vrednosti. Tačnije, važno je da s partnerom delite isti vrednosni sistem.

– To je važnije od naleta uzbuđenja koga osećate kada upoznate nekoga s kim delite osećaj privlačnosti, jer će te hormonalne reakcije vremenom izbledeti, a zajedničke vrednosti opstaju – kazao je doktor Pearson.

Kaže da interesi mogu biti predmet kompromisa, ali ne i vrednosni sistem.

– Ako biste vi želeli za vikend otići u prirodu, a vaš partner želi da ostanete kod kuće i pravite večeru za prijatelje, možete se dogovoriti da ovaj vikend ispunite njegovu želju, a sledeći vašu. Međutim, ako vi želite decu, a vaš partner izričito odbija tu ideju, to je pitanje temeljnih vrednosti koje može dovesti do problema u vezi. Zbog toga je važno da prilikom upuštanja u ljubavne veze vodite računa o svom vrednosnom sistemu i sistemu osobe za koju ste zainteresovani kako u budućnosti ne bi došlo do sudara vaših svetova – tvrdi doktor.