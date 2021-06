JEDNOSTAVNO NE MOŽETE BEZ NJEGA: Ovih 5 znakova pokazuju da ste u otrovnoj vezi!

Uplovili ste u vezu sa muškarcem, koji je na početku bio ostvarenje vaših snova, ali polako ste uvideli da to nije to.

Međutim, ne možete više da živite bez njega, a ovi znaci govore da je ta veza izuzetno otrovna.

1. Bojite se da započnete razgovor o problemima

Svaki put kad ga započnete, on ima spremnu uvredu koja će u potpunosti srušiti vaše samopouzdanje. Rezultat? Živite u svojoj ljusci.

2. "Oprosti" - nije deo njegovog vokabulara

Niko nije savršen, osim njega. On je stručnjak u izvrtanju svake vaše rečenice do te mere da vi uvek nekako ispadnete glavni krivac - čak i onda kad znate da ste u pravu.

3. Neće vam reći da je povređen, samo će se osvetiti

Ako on misli da s nekim dečkom previše očijukate, neće vam to reći. Umesto toga, pobrinuće se da očijuka sa svakom ženom na koju naiđe – i da vi to primetite. Uvek će pre izabrati opciju u kojoj će vas povrediti, nego progutati malo ponosa i priznati da mu je nešto zasmetalo.

4. Zbog njega u društvu ispadate glupi

Na zabavama ne prestaje pričati o sebi dok se vi pored njega osećate poput makovog zrna. Takođe, pobrinuće se da pred svim vašim ili njegovim prijateljima uvek ispravlja vaše pogrešno naglašene reči.

5. Udaljava se kad vam ide dobro, približava se kad plačete

Dobijete li unapređenje, prevrtaće očima: „Znači sad ćeš biti još veći rob toj kompaniji?“ Činjenica je da ga vaš uspeh plaši i pokušava vas zadržati slabijom od sebe. Kad ste uzrujani, on je divan – zato što je ponovno veći, jači i moćniji od vas. Pravi muškarac veseliće se vašem uspehu, a on to svakako nije.

