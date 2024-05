Mali znaci, ali glasno vrište - ne udaj se za njega, ma koliko da ga voliš! Proverite listu od 10 signala da on nije čovek za vas

U početku ste osećali i mislili da je ovaj momak taj. Bili ste zajedno neko vreme. Upoznao je vaše prijatelje i porodicu. Ali, u poslednje vreme, imate pomešana osećanja prema njemu.

Voliš ga, ali se osećaš drugačije. Počinjete da se pitate da li je on taj. Pa, zašto ste nastavili da budete sa njim kada ste imali ovaj osećaj? Možda vam je trebalo mnogo vremena da ga upoznate. I to se dešava.

On vam stvara osećaj sigurnosti. Svi želimo da budemo u posvećenoj vezi. Želimo da se osećamo voljeno i da možemo da pružimo ljubav. Ali, morate biti oprezni. Ostati sa pogrešnim momkom može biti velika greška, pogotovo kada su znaci da ne treba da se udate za njega previše očigledni.

Evo 10 sitnih znakova koji jasno govore da se ne udate za njega, bez obzira na to koliko ga volite:

1. Ignorišete nešto za šta ne možete da napravite kompromis

Ne govorimo o vašoj listi kvaliteta koje tražite u vašoj vezi iz snova. Govorimo o onih nekoliko stvari koje morate imati na vašoj listi, stvari za koje ste sebi rekli da nećete praviti kompromise. Ovde treba da budete verni sebi. Ako to ne učinite, sami ćete se promeniti. Nećete dobiti ono što želite od života.

2. Ne osećate se kao prioritet u njegovom životu

U vezi morate da osetite da ste mu vi prioritet. Tako znate da vam partner čuva leđa, bez obzira na sve. Ako se ne osećate tako, biće vam teško da mu verujete.

3. Retko kaže: "Volim te."

Izgovaranje ovih reči može biti zastrašujuće. Ali, ako ga viđate duže vreme, on to mora da kaže. Ako ne može ili neće to da kaže, to znači da vas ne shvata ozbiljno. Morate čuti te reči. Ako ih ne čujete, onda je vreme da krenete dalje.

4. Ne možete biti svoji

Osećate da treba da budete neko drugi kada ste u njegovoj blizini. Osećate se tako jer vas on ne prihvata kao osobu kakva jeste. Da li ste zabrinuti da biste ga mogli uznemiriti ako budete emotivni u njegovoj blizini? On treba da prihvati sve delove tebe. Sa dobrim dolazi i loše. Niste savršeni, a nije ni on.

5. On ne govori uvek istinu

Važno je biti iskren u vezi. Ovako gradite poverenje. Ovo je temelj odnosa. Čak i ako se laž čini malom, nateraće vas da dovedete u pitanje odnos. Ako vas je lagao, a vi ste ostali sa njim, onda se morate zapitati: "Zašto?" Većinu vremena jedna laž se nadovezuje na drugu.

6. Osećate se kao da dajete sve u vezi

Ovo ne znači da treba da brojite. Ali, u vezi je važno davati i primati. Ne bi trebalo da se osećate kao da se ubijate da bi ova veza uspela. Vaša veza ne bi trebalo da vas iscrpljuje. Da li se čini da je sve u vezi pod njegovim uslovima? Ako je odgovor „da“, onda je vreme da krenemo dalje.

7. On izmišlja izgovore zašto neće da veza bude ekskluzivna

On zna da ti se sviđa i kaže da mu se sviđaš. Ali, svaki put kada pričate o ekskluzivnosti u vezi, on smišlja neki izgovor. Zbog toga se osećate prazno i dovodite u pitanje njegovu iskrenost. Kako treba. Ako ste ga viđali neko vreme, a on i dalje neće da bude samo sa vama, onda je vreme da krenete dalje.

8. Ne osećate se poštovano u vezi

Lako je prevideti poštovanje u vezi. Ali, ovo je važno. Da li on ismeva tvoj rad? Da li te teši kada se posvađaš sa mamom ili ti se ruga? On mora da poštuje vaša uverenja i vas, kao osobu. Ako to ne učini, to će vas navesti da mu se zamerite.

9. Nema mnogo emocionalne veze

Da bi veza trajala, morate da osetite emocionalnu povezanost. Morate poznavati svog partnera iznutra i spolja. Ovo ide dalje od spavaće sobe. Vaš partner treba da zna vaše nade i snove. Šta vas je navelo da budete osoba kakva jeste? Gde vidite sebe za 10 godina? Mora postojati sigurnost u vezi da biste podelili ove informacije o sebi. To znači da postoji kultura poverenja i razumevanja. To je ono što će vam pomoći da ostanete zajedno u teškim vremenima.

10. Vaš stomak vam govori da nešto nije u redu

Bez obzira koliko osećate da ga volite, ako vam stomak kaže da nešto nije u redu, velike su šanse da stvarno i nije. Znam da želiš da budeš u ljubavnoj vezi. Ovako smo povezani. Ali, biti u pogrešnoj vezi može biti gore nego biti sam. Morate razmisliti o tome šta vam je potrebno u vezi. Nemojte se skupljati i smanjivati. To ne znači da ne pravite nikakve kompromise. Samo ne zaboravite sebe u tom procesu, piše Your Tango.