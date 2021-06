Saznajte ko čuva vaš imunitet!

Magnezijum i cink su dva minerala ključna za odbranu i podizanje vašeg imuniteta!

Svedoci smo globalno novonastale epidemiološke situacije, i možemo reći da su u narednim danima mnogi važni i odgovorni zadaci pred nama, kako bi sačuvali svoje zdravlje, kao i zdravlje ljudi oko sebe. Pre svega, potrebno je da sledite uputstva lekara i stručnjaka, koja se odnose pre svega na pranje ruku i održavanje opšte higijene, ostajanje kod kuće, pravilnom i adekvatnom ishranom i obezbeđenjem potrebnih vitamina i minerala na dnevnom nivou.

Ipak, najvažnija stavka jeste naš imunitet. Kako ga očuvati i ojačati? Verovatno je većina vas upoznata sa osnovnim namirnicama i postupcima koji mogu ojačati naš imunitet. A da li znate da su za pravilnu i dobru funkciju vašeg imuniteta od ključne važnosti minerali magnezijuma i cinka? Sledi objašnjenje i zašto.

Naime, magnezijum i cink su minerali koji su odgovorni za podržavanje preko 300 važnih biohemijskih funkcija u vašem telu koje su potrebne za naše dobro zdravlje, a koje uključuju- sintezu proteina, proizvodnju DNK, stvaranje energije, normalno funkcionisanje svih sistema u organizmu, a naročito kardiovaskularnog, nervnog i koštanog sistema, sprečavanje upala, borbu protiv stranih tela i stvaranje i očuvanje našeg imuniteta.

Zašto nam je potreban magnezijum?

Magnezijum je mineral koji je u našem telu odgovoran za brojne funkcije, kao što su: regulacija sinteze proteina i normalno funkcionisanje enzima u telu, stvaranje energije, obezbeđenje noramlnog sna, poboljšavanje rada mozga i nervnog sistema, i sprečavanje upala i ključnih žarišta u telu. Studija (1) sa Univerziteta George Washington pokazala je da deficit magnezijuma dovodi do povećanog nivoa upala u telu, što negativno utiče na krvne sudove, kardiovaskularni i digestivni sistem, jer povećava oksidativni stres.

Nedostatak magnezijuma je povezan je sa oslabljenom funkcijom imunološkog sistema. Magnezijum ima veoma važnu ulogu u proliferaciji i funkciji limfocita, odbrambenih ćelija organizma. Konkretno, magnezijum je potreban za fazu prepoznavanja adhezije u reakciji citolitičkih T-limfocita, gde je magnezijum potreban kao gorivo za proizvodnju ovih odbrambenih ćelija organizma, koje se bore protiv upliva virusa i bakterija, i jačaju imuni odgovor na napade zdravih ćelija.

Preporučena dnevna količina magnezijuma je 375 mg magnezijuma dnevno.

1. "Magnesium deficiency and increased inflammation”: currentperspectivesForrest H Nielsen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5783146/

Zašto nam je potreban cink?

Cink je mineral koji se u našem organizmu javja u u tragovima, ali koji koji našem telu treba svakog dana da bi očuvali svoje zdravlje. Cink igra vitalnu ulogu u brojnim funkcijama, uključujući imunološku funkciju, rast i razvoj, zdravlje mozga, raspoloženje i san, zdravlje očiju i kože i proizvodnju testosterona.

Ako organizam se ne dobija dovoljno cinka, to može dovesti do ozbiljnih nuspojava, ozbiljno narušiti funkciju imunološkog sistema i izazvati mnoge druge zdravstvene probleme.

Kako cink deluje kao sredstvo za povišenje imuniteta?

Postoji više načina na koji cink jača imunološki sistem, ali pre svega on aktivira enzime koji razgrađuju proteine u virusima i bakterijama, tako da se oni manje mogu širiti po telu. Cink takođe povećava aktivaciju ćelija odgovornih za borbu protiv infekcije.

Cink takođe smanjuje razne vrste upala u telu, uništava strana tela, i pojačava imuni odgovor na napade našeg organizma.

Studija (2) iz 2013. godine državnog univerziteta Ohajo otkrila je da cink, „namamljen“ u ćelije koje se bore protiv infekcije, zaustavlja oštećenja imunološkog sistema. Naučnici su zaključili da, ako nema dovoljno cinka koji bi podržao imuni odgovor, tada višak neprijateljskih ćelija pokreće upale - potencijalno oštećuje zdrave ćelije i naš organizam.

Dnevna preporučena doza cinka je oko 10 mg.

2. Science Daily; “Zinc helps against infection by tapping brakes in immune response”;Available from: https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130207131344.html

Autor: N.V.