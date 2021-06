KADA BI ŽENE ZNALE ŠTA MUŠKARCI MISLE, 1 STVAR BI IM STALNO RADILE: Ustručavaju se da vam kažu, ali samo to žele

Ako niste znale, evo o čemu maštaju...

Šta žene vole u seksu i šta muškarci preferiraju su najčešće dve različite stvari. Žene vole nežnost, dugu predigru koja vodi intenzivnom i strastvenom seksu, a muškarci bi često najradije sve to preskočili i odmah se "bacili na posao".

Ako pitate muškarce, oralni seks je nešto što se podrazumeva prilikom odnosa, a žene su tu podeljenog mišljenja. Neke ga vole, mnoge se stide (bojazan od potencijalno neprijatnog mirisa vagine) pa zato i ne započinju "igrarije" tamo dole, a ima i onih koje će pre zadovoljiti partnera na taj način nego što će pristati da on njima pruži isti užitak.

Većna žena pak, veruje da je oralni seks samo jedan segment "akcije u krevetu". Međutim, za ogroman broj muškaraca on je jedini. A ispostavilo se i da postoji vreme kada ga najviše priželjkuju.

Kako kaže Nađa Bokodi, seks stručnjak iz Australije, ono što se muškarci ustručavaju da vam traže jeste da ih oralno zadovoljite kada se vrate s posla.

"Ne postoji bolji način da se oslobodite stresa koji ste nakupili na poslu od orgazma. Zato veliki broj muškaraca mastrurbira na poslu ili po povratku kući. Ipak, orgazam je mnogo jači i intenzivniji ukoliko je posledica oralnog seksa, a muškarci se to ustručavaju da traže od svojih partnerki, jer očekuju da će im tražiti protivuslugu ili da 'idu do kraja'. Zapravo oni ne žele koitus, već samo da se olakšaju. A to im je neprijatno da traže od partnereke", objasnila je Nađa.