Glatke noge bez URASLIH DLAČICA i CRNIH tačkica: Uz ove savete brijači vam više neće biti najveći NEPRIJATELJI

Neželjene i urasle dlačice, crvenilo, iritacije, hrapava i tačkasata koža nogu koja podseća na teksturu jagoda su samo neki od problema sa kojima se nosi svaka žena, posebno u letnjim mesecima. Saznajte kako da izbegnete sve ove simtopme nepravilnog brijanja.

Nega kože tela je nešto što vrlo često zimi zapostavimo pa je se setimo tek pred leto kada treba da je otkrijemo kratkim suknjama, majičicama i šortsevima. Tada naš najbolji prijatelj postaje brijač, koji je ujedno i naš najveći neprijatelj u zavisnosti da li ga pravilno koristimo. Ako smo sa njim vešti i poštujemo sve negujuće korake koji su potrebni našoj koži kako bi nakon ukljanjanja dlačica ostala glatka onda nemamo problem. Međutim ako ceo ovaj proces radimo na brzinu i preskačemo ključne stvari onda možemo da očekujemo haos na nogama.

Brijanje traži pripremu

Da, za brijanje je neophodna priprema koliko god to smešno zvučalo. Da bi brijač nežno i lagano klizio i da ne bi izazvao iritacije, neophodno je omekšati kožu. To ćete najlakše uraditi toplom vodom, tokom tuširanja – dovoljno je samo tri minuta mlaza tople vode na željenu regiju. Ukoliko vam voda nije pri ruci, možete to raditi toplim peškirom ili tkaninom (držite je pet minuta).

Još jedna stvar koju treba da znate kad spavate noge jedva primetno nateknu, što nije dobro za najmanje dlačice, jer ih nećete skroz obrijati, pa ćete ako se brijete u večernjim satima, postići bolje rezultate.

Sušite brijač

Brijači sa 3-5 oštrica olakšavaju brijanje i smanjuju mogućnost posekotina. Takodje, birajte one koji sadrže aloja gel koji dodatno neguje kožu.

Da bi lagano klizio i da ne bi oštetio kožnu barijeru obavezno koristite kremu, penu ili losion za brijanje ili blag običan sapun. Izbegavajte preparate koji u sebi sadrže parfem ili alkohol da ne bi došlo do iritacija, peckanja i svraba.

Ono što treba ozbiljno da shvatite je da neadekvatno održavanje brijača stvara najveće probleme na koži! Dolazi do zadržavanja dlačica između oštrica, pa se tako brijač tupi i “slabije radi”. Zato budite sigurne da ste posle svake upotrebe dobro očistili oštrice i dobro osušili brijač. Ukoliko ostane vlažan, oštrica se može ubuđati što dovodi do lošijeg brijanja i više iritacija.

Piling ublažava crne poreJagodičaste noge se uglavnom javljaju kod osoba koje koriste brijače, ali mogu se dogoditi i onima koji se depiliraju. Ovo stanje karakterišu crvene tačkice po nogama, a neretko i iritacije. Kod ovog problema piling je obavezan! Jednom nedeljno pilingujte svoju kožu tokom tuširanja i lepo je hidrirajte nakon toga. Piling nikad ne raditi istog dana kada planirate i da se brijete. Obavezno pre brijanja omekšajte kožu. Prvo uklanjajte dlačice u smeru njihovog rasta, a tek onda suprotno. Nipošto se ne brijte na suvo, već u toku tuširanja uz pomoć pene.

Svakodnevna hidratacija kože održavaće vlažnost i mekoću, a posebno je važno da dobro hidrirate kožu nakon brijanja, nekim blagim sredstvom, kada je najveća mogućnost da se ona iziritira.

Jogurt briše iritacijeIritacije u vidu crvenila i peckanja mogu da se umire hladnim oblogama. Umotajte led u kesu, krpu ili maramu i prislonite na problematične delove. Crvenilo i otok bi trebalo da se smanje. Možete držati maske od jogurta ili kiselog mleka tridesetak minuta, a potom da isperete mlakom vodom.

Nega posle

Kožu je neophodno nahraniti i umiriti nakon brijanja (ali i nakon depilacije) jer se brijač ponaša kao površinski piling i uklanja mrtav sloj ćelija sa površine kože. Da bi se lakše regenerisala, da ne bi peckala i zatezala losion na bazi umirujućih sastojaka će pomoći. Birajte: aloju, hamamelis, kamilicu, kokosovo ulje ili bilo koje blago i neutralno mleko za telo bez alkohola, parfema i visoke koncentracije eteričnih ulja.