Jasni znaci toksičnog roditeljstva

Odgajanje dece nije jednostavan "posao".

On ne dolazi za priručnikom u kom su uputstva i većinu stvari učite u hodu. Roditelji, kao i sva druga bića prave greške. Od nevinih do poprilično krupnih grešaka kada se "igrate roditelja" deli vas zapravo svega nekoliko koraka. Toksično roditeljstvo je onaj oblik lošeg ponašanja koji ni jedan roditelj ne želi kod sebe da prepozna. To je ona vrsta roditelja koja ruši dečije samopouzdanje, njihovo poverenje u druge ljude i dovodi u pitanje njihovu mentalnu snagu. Ako želite da budete sigurni da ne zalazite u sferu toksičnog roditeljstva obratite pažnju na redove koji slede.

ZNACI KOJI UKAZUJU NA TOKSIČNO RODITELJSTVO:

PREVIŠE OČEKIVANJA

Pojedini roditelji očekuju da njihova deca uvek daju svoj maksimum i budu najbolja. Kada to ne učine, ono što mogu očekivati od takvih roditelja je izražavanje nezadovoljstva i gomila kritika. Ovaj tip toksičnih roditelja utiče na razvijanje kompleksa kod dece što se u starijem dobu jako teško otklanja. Takođe osim što očekuju mnogo, ovakvi roditelji zauzvrat ne daju deci nikakvu vrstu motivacije niti pohvale.

KRŠENJE PRIVATNOSTI

Toksični roditelji se često žale na to da njihova deca ne dele sa njima detalje iz svog ličnog života. Oni čak doživljavaju prijatelje svoje dece kao konkurenciju jer se dete više poverava svojoj najboljoj prijateljici nego toksičnoj mami. Oni imaju običaj da preturaju po školskom rancu svog deteta, čitaju mu mejlove i poruke na telefonu. Deca ovakvih roditelja postanu prinuđena da kriju stvari od njih.

IZDAVANJE NAREĐENJA ALI NE I PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI

Neki toksični roditelji smatraju da imaju potpunu kontrolu nad životom svog deteta. Oni očekuju od deteta da se povinuje njihovim pravilima i da ispunjava njihova očekivanja. Takođe ako nešto pođe po zlu i dete doživi neuspeh, oni se ograđuju od odgovornosti. Oni na dete svaljuju svu krivicu, stavljajući na njihova leđa prevelik teret.

PODSEĆANJE DETETA DA IM DUGUJE

Još jedna osobina toksičnih roditelja je ona koja se ogleda u podsećanju deteta da su mu sve pružili i da im ono zapravo duguje sve u životu što ima. Od kuće u kojoj živi, preko hrane, odeće do igračaka. Kada dete dovoljno odraste i smogne hrabrost da se iseli iz okruženja ovakvih roditelja, čuće ih kako govore "učinili smo toliko mnogo za tebe, kako može da nas napustiš"