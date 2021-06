GREŠKE KOJE NAS KOŠTAJU PRAVOG ZADOVOLJSTVA: Sve smo ovo uradile u krevetu BAREM JEDNOM!

Pre svega, kada je u pitanju seks, ništa ne bi trebalo da nam bude neprijatno. Ipak, pojedine greške nas često koštaju istinskog zadovoljstva a činile smo ih sve, pa možda i više puta.

Glumiš orgazam da mu ne bi povredila ego

Njemu za ljubav, ali trebalo bi da ti bude jasno da se glumom dovodiš u začarani krug. Radiš to da ga ne bi povredila a on misli da ti se upravo to sviđa, i naravno da mu neće pasti na pamet da nešto treba da menja! A ako nema promena, nema ni orgazma. . .

Glumiš orgazam jer jedva čekaš da se seks završi

Pijana si i/ili umorna i stenješ par puta kako bi napokon mogla da spavaš? Nemoj to raditi ni sebi, ni njemu.

Ne govoriš šta ti se sviđa

Postoje situacije kada je seks prilično dobar ali ti nedostaje tih nekoliko pokreta ili određenih dodira koji bi te doveli do vrhunca. Sigurno ti se desilo mnogo puta. Uzmi mu ruku i stavi na to mesto koje te uzbuđuje pa mu usput šapni na uvo da ti se to sviđa.

Seks s bivšim

Ovo je tako reći, pravilo. Može funkcionisati, ali i ne mora (što je češće slučaj). Čak i ako se na početku osećaš pouzdano i lepo – sledeće jutro se sigurno nećeš osećati tako dobro.

Seks na brzaka

Brzi seks je svakako poželjan ali ne sa svakim. 5 sati je ujutru, u klubu si i dobila si ogromnu želju za seksom? Okej, ali to ne znači da treba da zgrabiš prvog frajera koji ti se dobacivao a čak ti se i ne sviđa.

Brijanje na brzinu

Znamo da ne voliš dlake i da se trudiš da uvek budeš sveže izdepilirana. Ipak, desi se da se nisi "sredila" pa ti je baš tokom predigre došlo da uradiš to? Prekidaš strastveni trenutak, izvinjavaš se i kažeš da se vraćaš za minut, pa utrčavaš u kupatilo. Zaista nema potrebe za tim. Sitne dlačice mu provereno neće smetati, zapravo u zanosu ih neće ni osetiti!

Radiš nešto zbog čega se ne osećaš dobro

Ne zabavljaš se čineći to, ali okej, to se radi tokom seksa? Ne, prestani! Zlatno pravilo u spavaćoj sobi glasi: Radi samo ono što ti se sviđa!

Autor: Pink.rs