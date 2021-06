AKO MALO BOLJE RAZMISLITE, IMA LOGIKE: Evo sa kakvim muškarcima su žene SREĆNIJE u vezi i braku

Da bi žena zaista bila srećna u vezi, ona stvarno mora biti lepša polovina para, odnosno poželjno je da je muškarac ružniji, pokazale su neke studije.

Na portalu Bright Side slažu se s tim, pa su složili i listu odgovora na pitanje zbog čega bi manje privlačni muškarci mogli biti poželjniji. Evo šta kažu:

Žena će se osećati ugodnije u vlastitoj koži

Istraživanje je pokazalo da žene s atraktivnijim partnerom češće drže dijetu i vrlo su motivisane u tome. Ne znači da je to samo po sebi loše, ali motiv za to ne bi trebalo da bude to što imaju partnera koji izgleda bolje od njih.

Ako žena želi da smrša i dotera liniju da bi bila ukorak s drugima, to ukazuje na to da se ne oseća dobro u svom telu, što može imati posledice na njeno samopouzdanje, pa i da dovede do depresije.

Uložiće dodatni napor da impresioniraju partnerku

Manje atraktivni muškarci više se trude kako bi udovoljili svojoj boljoj polovini. Svesni su da ne izgledaju savršeno, pa to nastoje nadoknaditi kupovinom darova, odlascima na romantični odmor, ili pomažući oko svakodnevnih kućnih poslova.

Tačnije, trude se da stalno dodaju začin u vezu i održavaju plamen na životu, zbog čega će se žena osećati cenjeno i veza ima veće šanse za uspeh.

Manje je verovatno da će varati

Manje atraktivan muškarac neće privući toliko pažnje čim se negde pojavi, što obično znači i da su takvi pojedinci češće izloženi raznim iskušenjima. Uz manje prilika, manje su šanse da vaš izabranik odluta, odnosno veće su šanse da vam ostane veran.

Sve će oči biti uprte u ženu

Izlazak i saznanje da je u senci svog partnera većinu žena dovešće do toga da se osećaju inferiorno i s manje samopouzdanja kroče u svet. To bi moglo stvoriti napetost u vezi, pa čak i izazvati svađe ili prekid. S druge strane, manje privlačan muškarac može učiniti da se žena oseća sigurnije u svoj izgled i svoju poželjnost.

Potpuno su predani odnosu

Manje fokusiranje na sopstveni izgled i privlačnost omogućuje muškarcima da više pažnje, naklonosti i emocionalne podrške posvete svojim partnerima, tako da ih postave u središte svoga svemira.

Istraživanje je pokazalo da su fizički privlačniji muškarci manje zadovoljni svojim odnosom i manje podržavaju svoje žene. Ako je vašem muškarcu teško udovoljiti, nije posvećen tome da vas sluša i da ste mu prioritet, takva bi veza mogla završiti loše.

Lakše je živeti s njima

Pomirimo se s tim da biti ‘lepši’ često daje i osećaj nadmoći i osećaj da imate više prava, pogotovo ako to ‘lepši’ traje od detinjstva. Većina zgodnih ljudi navikla je da dobije ono što žele u životu, što im ponekad otežava odnose.

S druge strane, manje atraktivni muškarci često su manje samouvereni, što ih čini ugodnijima. Razumeju da ne mogu uvek da dobiju ono što žele i da je život kompromis. Tako se izreka ‘to je moj način i moj autoput, pa ko se prilagodi – super’ ne odnosi na njih.

Oni su smešni, šarmantni i romantični

Budući da nisu navikli da se oslanjaju na svoj izgled kako bi privukli potencijalne partnere, manje privlačni muškarci razvijaju druge pozitivne osobine ličnosti koje im pomažu da osvoje srce suprotnog pola. Tako ih možda ne pamtite po izgledu, ali njihov karakter vas zauvek dotakne.