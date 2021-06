Svakog drugog stanovnika Srbije čeka neprijatno iznenađenje čim otvori slavinu: EVO I ZBOG ČEGA!

Sigurno se i vama dogodilo da kad odvrnete česmu iz nje poteče žućkasta, beličasta, braonkasta ili čak crvenkasta voda. Niste jedini. To je problem koji se javlja u velikom broju domova u našoj zemlji i predstavlja nimalo zanemarljivu pretnju kako za naše zdravlje i lepotu, tako i za naš novčanik.

Stvar je u tome što se, zbog svog sastava, pijaća voda u većini vodovoda u Srbiji svrstava u srednje-tvrdu do tvrdu. To znači da je naša voda izuzetno bogata kalcijumom, magnezijumom i drugim mineralima, a neretko i sumpornim jedinjenjima i određenim količinama teških metala poput gvožđa, olova ili mangana.

Problem sa “obojenom” vodom najčešće se javlja nakon nekog kvara ili drugih razloga za nestanak vode ili kod slavina koje duže vreme nisu korišćene usled korodiranja unutar cevi, ali ponekad se to dogodi bez ikakvog očiglednog razloga. Iako kad pustimo vodu malo da isteče, ona obično ponovo postane providna to, nažalost, ne znači da se u potpunosti pročistila od svih ovih hemijskih elemenata.

Klinička istraživanja su dokazala da voda isuviše bogata kalcijumom i magnezijumom može kod pojedinih osoba da izazove probleme sa urinarnim traktom (pesak i kamenčići u bubrezima, bešici, žuči…), a istražuje se korelacija između konzumacije tvrde vode i pojave ekcema i dermatitisa kod dece, kao i učestalosti kardiovaskularnih oboljenja pre svega u muškoj populaciji.

No, ono što predstavlja mnogo veći problem jeste to što nam tvrda voda umnogome otežava svakodnevni život. Uostalom, znate i sami koliko je teško oribati one ružne mrlje sa lavaboa, kade, tuš-kabine i drugih sanitarija, a čišćenje i smanjeni radni vek bojlera ili kuvala prava je noćna mora. Takođe, i pranje belog veša u mašini uvek je lutrija, jer nikad ne znamo da li će naši peškiri i posteljina iz nje izaći upropašćeni tačkicama u boji rđe.

Ne treba zanemariti ni uticaj koji tuširanje i kupanje tvrdom vodom ima na lepotu i blistavost naše kože i kose. Tvrda voda u kombinaciji sa fluorom i hlorom, stvara nevidljivi film na koži, onemogućavajući šamponima i kupkama da stvaraju penu i da prodru u dublje slojeve kože ili kose.

Šamponi i kupke ne stvaraju penu i samim tim ne čiste našu kožu i kosu dovoljno dobro. Osim toga tvrda voda je obogaćena mineralima koji reaguju sa sulfatima i drugim supstancama u preparatima i uzrokuju ekceme, alergije i druge probleme na koži.

Kada je u pitanju tretiranje tvrde vode koja će se koristiti za piće ili kuvanje, treba biti posebno oprezan. Jedno od rešenja je da se uloži u kvalitetan uređaj za prečišćavanje vode, koji će nam omogućiti da u svakom trenutku imamo čistu i zdravu vodu.