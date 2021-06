Uradite sami pedikir u 3 koraka: Kozmetičarka otkriva kako da spremite stopala za sandale i papuče

Leto je pred vratima, pa je poželjno pripremiti stopala za otvorenu obuću.

Leto je na pragu i svi se spremamo da zatvorenu obuću zamenimo sandalama i papučama. Da bi nam noge, a posebno stopala i nokti na nogama izgledali uredno, potrebno je da ih pripremimo za lepo vreme.

Ukoliko nemate vremena da posetite neki od salona, kozmetičarka Ana Baralić za Telegraf otkriva kako kod kuće možete da uradite pedikir brzo i efikasno, a da vam rezultat bude takav kao da ste ga radile u salonu.

1. Omekšavanje peta

- Od kozmetičkih preparata potrebno vam je uglavnom sve ono što verovatno imate već u kući, kupka i piling krema - kaže za Telegraf kozmetičarka Ana Baralić.

Ona dodaje da posude koje se u profesionalnim salonima koriste za pripremu i omekšavanje peta, u kućnim uslovima možete zameniti lavorom ili kadicom.

- Najbitnije je da dobro omekšate stopala, odnosno pete. Ako nemate posebnu kupku za stopala i pete, u toplu vodu sipajte morsku so uz neko eterično ulje po želji. Kad ste pripremili kupku, uronite stopala i držite ih 10 do 20 minuta, a kad koža malo omekša nanesite piling. Ako nemate piling, umesto njega možete da koristite i morsku so, a u nedostatku morske možete da iskoristite i običnu kuhinjsku so - savetuje kozmetičarka.

Ona dodaje da posle toga treba dobro osušiti stopala i isturpijati mesta na kojima je koža zadebljala.

2. Sređivanje noktiju na nogama

- Za skraćivanje noktiju na nogama bolje je koristiti makazice nego grickalicu. Kada ih skratite na želejnu dužinu, oblikujte ih turpijom - savetuje kozmetičarka.

3. Mazanje stopala i noktiju

- Stopala namažite hidrantnom kremom, koju bi trebalo dobro da umasirate u kožu da je što bolje upije - objašnjava Ana.

Ona dodaje da ukoliko želite da nalakirate nokte na nogama potrebno je da ih prvo očitite sa malo alkohola kako biste skinuli masnoću od kreme.

- Najbolje je da prvo stavite podlogu, pre laka. Ona će vam produžiti trajanje laka. Onda kada se podloga prosuši nanesite lak u jednom, a malo kasnije i u drugom sloju i sačekajte da se dobro osuši - savetuje kozmetičarka.

Ovako sređena stopala biće lepa danima, kaže Ana i savetuje da ih svakodnevno mažete hidrantnom kremom, kao i da jednom sedmično uradite piling , kako bi ih odražavali lepim i urednim.