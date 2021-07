Kako da zaboravite bivšu ljubav: Prolazi se kroz 10 faza raskida

Faze kroz koje prolazimo nakon raskida su prilično predvidive, a postoje i strategije koje će vam pomoći da se mentalno pripremite i zauvek prebolite bivšu ljubav.

1. AmbivalentnostTreba li raskinuti? Ili ostati zajedno? U fazi ambivalentnosti, osoba vaga pozitivne i negativne faze u vezi, ali nije sigurna koja je od njih konačna i presudna. Često partner nije svestan ambivalentnosti, što ovu fazu može učiniti još bolnijom.

Zato se predlaže razgovor s prijateljima i porodicom kako biste uočili prednosti i nedostatke vaše veze. Takođe bi moglo da bude korisno uporediti obrasce u ovoj vezi i u prethodnoj. Budući da su neki ljudi po sebi ambivalentniji od drugih, pregled onoga što ste radili pre može vam pomoći da shvatite problem. Možda ćete morati da poradite na rešavanju problema kako biste imali uspešnu, dugoročnu vezu.

2. Surovi podsetnik

Ipak, raskinuli ste s partnerom. Dok vam se vraćaju dobri aspekti vaše sad već bivše veze, mogli biste da razmotrite i probleme koji su doveli do raskida. Ponekad ova faza može čak da stvori osećaj krivice ili žaljenja.

Tu dolazi testiranje stvarnosti. U redu je misliti na pozitivne strane vaše veze, jer to može pomoći kod osećaja bijesa. Ali zapišite i negativne strane. Na primer: Da li ste se osećali nedovoljno poštovano? Da li je vaš partner stavljao druge ljude pre vas? Da li ste se neprestano svađali? Korisno je setiti se zašto ste raskinuli.

3. Razumevanje

Ljudi imaju tendenciju da analiziraju zbog čega je došlo do raskida i bave se detaljima. Ako je osoba zbunjena, preterano će analizirati svaki aspekt sebe, bivšeg partnera i odnosa kako bi razumela zašto je došlo do raskida. Dok ne osetite da čvrsto razumete zašto su stvari završile, osećaćete se zaglavljeno. Zato je važno da shvatite i razumete vaš raskid i stvari koje su dovele do toga kako biste se mogli oprostiti od bivšeg partnera.

Ako se borite s ovom fazom, pokušajte s bivšim da razgovarate o svim nerešenim pitanjima. Ako se ne osećate prijatno (ili sigurno) u razgovoru s bivšim, možda bi trebalo da razmislite o pisanju pisma, koje ne morate da pošaljete. Ponekad čin pisanja može biti koristan, čak i ako svoje reči ne podelite.

4. Izgubljenost

Ne doživljavaju svi ovu fazu, ali simptomi uključuju odvojenost od stvarnosti i osećaj poricanja vaše trenutne stvarnosti. To može trajati od nekoliko sati nakon raskida do nekoliko nedelja.

Da biste se oporavili od ovog ne baš zabavnog stanja, dopustite sebi svoja osećanja, umesto da ih blokirate. Vrištite, plačite, razgovarajte. Izbacite to iz sebe. Ispustite te osećaje, čak i ako vas plaše. Što ih više pustite, veća je verovatnoća da ćete se izlečiti i mentalno porasti.

5. Tuga

Ne potcenjujte svoju bol. Kraj veze može da liči na gubitak voljene osobe. Raskid je bolan i može da utiče na sve aspekte vašeg života, jer kraj partnerstva ne znači samo gubitak voljene osobe, već i vaših planova i snova koje ste delili.

Da biste se osećali bolje tokom ove faze, važno je da izbegnete uzaludno trošenje mentalne energije. Radite ono što volite, idite u teretanu, izađite s prijateljima, gledajte omiljene filmove i slično.

Distancirajte se od negativnih misli, prihvatite novi tok života i nemojte stvari da shvatate preozbiljno. Vreme leči sve, nije vam to ni prva ni poslednja veza. Kroz život se učite.

Razgovarajte s voljenima o tome kroz šta prolazite ili idite na razgovor kod terapeuta. Druženje s ljudima koji vas podržavaju i brinu o vama podsetiće vas da ste cenjeni i voljeni.

6. Poricanje

Faza poricanja je kada teško priznajete sami sebi da je vaša veza gotova. To je uobičajeni odbrambeni mehanizam koji se koristi da se smiri intenzitet situacije. Osoba koja poriče živi s lažnom nadom da će se stvari vratiti na ono kakve su bile pre, ali vrlo verovatno neće. Ljudi koji poriču kraj veze pokušaće da spasu svoju vezu, ali to vrlo retko uspeva osim ako obe strane ne rade na tome svim snagama.

Do poricanja dolazi kada osoba oseti gubitak identiteta bez druge osobe. Zapamtite da ste vi svoja osoba, pred vama je cela vaša budućnost. Ohrabrite se činjenicom da će nove životne ambicije, ciljevi i snovi zameniti stare.

Ne bacajte se u poroke da biste se nosili s boli, već preusmerite fokus na korisne aktivnosti samopomoći poput vežbanja, čitanja…

7. Društveni mediji i promene

Društveni mediji otežavaju vam da krenete dalje. Prvo, znajte da je u redu ako prođe neko vreme nakon prekida pre nego što izbrišete sve slike i slično. Nemojte žuriti.

Uz ažuriranje digitalnih mreža, sada je vreme i da se rastanete od odeće, poklona ili drugih predmeta koji vas podsećaju na vašeg bivšeg partnera.

U svemu tome, imajte na umu da nikome ne dugujete objašnjenje. Radite na sebi, izlečite se i krenite iznova.

8. Vraćanje u krug

Tuga može delovati kao poziv na uzbunu i motivisati vas da se koncentrišete na pozitivne stvari. Često se dešava da se par nakon raskida nađe i pomiri.

Međutim, pre nego što to uradite shvatite zašto ste u početku raskinuli i porazgovarajte o tome što i jedno i drugo muči. Uzmite vremena, razmislite da li uopšte možete da promenite određene stvari? Ako vi smatrate da nekog volite, ali ne želite da nastavite dalje da se borite, onda tu osobu ne volite dovoljno. To je više navika nego ljubav. Jer u ljubavi se bori, do kraja. A kad više nema izlaza, onda nema ni ljubavi.

9. Faza upoređivanja

Ovaj deo putovanja nakon raskida otkriva da ste postigli dovoljan napredak da biste ponovno započeli potragu za ljubavlju.

Tokom ove faze možda ćete izlaziti s drugim ljudima, ali zateći ćete se kako ih upoređujete s bivšim. I dalje vas muči osećaj razočaranja. Čak i ako vam se sviđa druga osoba, i dalje se osećate privrženi bivšem. Ova faza može da traje nekoliko meseci, čak i nekoliko godina.

Da biste se oslobodili, prepoznajte da je to ponašanje sasvim normalno. Zatim pokušajte da pratite kada i u kojim situacijama novu simpatiju upoređujete s bivšim kako biste mogli da otkrijete zašto to radite.

Vaš bivši je bio sastavni deo vašeg života i logično je da ga koristite kao barometar za sledeću vezu, ali ako ne možete da prestnete stalno da mislite o tome popričajte sa stručnjakom.

10. Krenuli ste dalje

Faza u kojoj ste raskrstili s prošlošću i spremni ste da nastavite svoj život. Naravno, to ne znači da neće biti teških trenutaka, dana ili nedelja dok se prilagođavate. Sasvim je normalno da želite ponovo da izlazite, čak i ako je to popraćeno nekim pomešanim emocijama.

