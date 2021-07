Otkrivamo: Da li veze za jednu noć mogu prerasti u ozbiljnu vezu...?

Ljudi su tokom vekova imali tendenciju da se uključe u dugoročne seksualne odnose, i monogamija se podsticala tokom dugog niza vremena iz više praktičnih i socijalnih razloga. Muškarac i žena su se obavezivali na svoj bračni odnos radi zajedničkog podizanja porodice. Drugim rečima, oduvek smo učeni i činilo se, da je ljudska priroda monogamna, tj. da nam je samo jedan partner namenjen do kraja života.

Dosta ljudi se ipak, često upušta u kratkotrajne seksualne odnose, naročito zadnjih decenija, kada je došlo do promovisanja seksualnih sloboda i rušenja dotadašnjih tabua o vezama i brakovima. Čak i u društvima i sredinama gde su vanbračne aktivnosti strogo kažnjive, iskušenje za prevarom može biti previše veliko da bi se oduprli. Štaviše, osobe koji su inače verne svojim partnerima, ipak osećaju potrebu da u seksu “isprobaju” i druge seksualne partnere. Postavlja se pitanje: da je istinska ljudska priroda monogamna, verovatno ne bismo bili u iskušenju da probamo i sa drugim partnerima?

Psiholozi koji se bave evolucijom muško-ženskih odnosa rešavaju ovaj paradoks tako što predlažu da i muškarci i žene “iskoriste” za svoju dobrobit i duge i kratke veze, u zavisnosti od okolnosti. Važno je napomenuti da vlada uobičajeno uverenje da muškarci više vole kratkoročne seksualne odnose, dok žene više vole dugoročne odnose. Žene potenciraju duge veze usled potrebe za materijalnom i emotivnom sigurnošću, posebno radi zajedničkog odgajanja dece. S druge strane, većina muškaraca preferira da ima stabilnu vezu smatrajući je sigurnim izvorom seksa i ostalih “benefita”, koje će tako pre dobiti nego kada su solo.

Samo manji broj muškaraca preferira da ima konstantno samo kratke veze. Ipak, ovi takozvani “igrači” takođe osećaju društveni pritisak da se smire, pa i kada se eventualno venčaju i “skrase”, retko se drže svojih zaveta, o čemu javno svedoče brojni skandali mnogih slavnih ličnosti. Na sličan način, žene koje su posvećene svojoj karijeri mogu odlučiti da ne žele ometanje u vidu braka i porodice, ali će svoje seksualne potrebe rešavati putem kraćih veza ili “šema za jednu noć”.

Tokom našeg života, većina nas je imala i kratke i duge veze. Kada smo mlađi, često se bavimo istraživanjem partnera i imamo češće kratke veze, dok ne nađemo nekoga kome ćemo se posvetiti. Takođe, kada raskinemo vezu, opet počinjemo da istražujemo druge, obično kratkoročne opcije.

Evoluciona psihologija prikazuje muško ženske odnose kao duplu strategiju, mešavinu kratkoročnih i dugoročnih odnosa. Australijski psiholozi Evita March i njene kolege ističu da stilovi vezivanja nisu striktno odvojene kategorije, već da se protežu od najkraćih- veza za jednu noć, do najdužih-doživotnih veza sa samo jednim partnerom. Jedan od primera je veza “prijatelji sa beneficijama”(friends with benefits), koja može biti dugoročna, i uključivati neki nivo emocionalne vezanosti, ali bez potpune posvećenosti jednom partneru.

U odnosima koji se odnose na seks za jednu noć, par se u više navrata sastaje isključivo u seksualnu svrhu. Susret se inicira kada jedan od njih nazove ili pošalje poruku drugom tražeći susret. Odnos “seksualnih šema” razlikuje se od odnosa “prijatelja sa povlasticama”, tako što se prijatelji sa povlasticama takođe druže, i provode vreme jedni sa drugima i u situacijama koje nisu seksualne. Suprotno tome, veza za jednu noć je strogo seksualna, sa malo ili nimalo emocionalne vezanosti.

Kako bi odgovorili na pitanje kako muškarci i žene gledaju na ovakve odnose-veze za jednu noć ili “druženje” sa beneficijama, urađena je studija od strane australijskih psihologa na čelu sa Evitom March.

Da bi istražili prirodu kratkoročnih i dugoročnih odnosa, March i kolege su u skorašnjoj studiji (1) iz 2018. ispitali preko 500 ljudi da odgovore na online upitnik. Oko polovine ispitanika su bili studenti, dok su ostali bili u radnom odnosu. Otprilike polovina muškaraca i žena izjavila je da su iskusili veze za jednu noć. Ispitanici su zamoljeni da odgovore o ličnim karakteristikama koje smatraju neophodnim da bi bili spremni da se uključe u jednu od tri vrste odnosa – dugoročni, kratkoročni i odnos za jednu noć.

Pored toga, ispitanici su zamoljeni da ocene željeni nivo fizičke atraktivnosti, ljubaznosti i društvenog nivoa partnera. U idealnom slučaju, svi želimo da naš seksualni partner bude atraktivan, ljubazan i bogat, ali u stvarnom svetu to najčešće nije moguće.

Za kratkoročne veze, i muškarci i žene su fizičku privlačnost ocenili kao obavezan faktor, ali su ljubaznost i društveni položaj videli kao dodatni luksuz. Ovaj rezultat istraživanja je u skladu sa mnogim drugim istraživanjima o kratkoročnim vezama, koje su striktno seksualne prirode i nemaju druge društvene ili emocionalne komponente.

Za dugogodišnje partnere, muškarci su fizičku privlačnost smatrali nužnom, ali žene su to smatrale luksuzom. I muškarci i žene ocenili su ljubaznost kao nužnost i društveni položaj kao luksuz.

Ovi rezultati nisu u potpunosti u skladu sa prethodnim nalazima, koji obično pokazuju da muškarci najviše vole atraktivnost, a žene više vrednuju društveni položaj u odnosu na izgled. Ovo može odražavati i aktuelne promene u društvu, budući da su mnoge žene danas finansijski nezavisne i ne treba im muškarac kao materijalni stub porodice.

Što se tiče veza za jednu noć, i muškarci i žene su ocenjivali atraktivnost partnera kao nužnost, sugerišući da ih više smatraju kao kratkoročne, nego dugoročne odnose. Međutim, žene - ali ne i muškarci, su ocenile ljubaznost kao neophodnu, što implicira da žene vide veze za jednu noć kao nešto veoma slično posvećenim odnosima. Ovo podupire ideju da je veza za jednu noć, barem za žene, neka vrsta istraživačkog seksualnog odnosa, koji ima potencijal da se razvije u dugoročnu vezu.

Muškarci, za razliku od žena, smatraju da veze za jednu noć za njih ostavljaju malo razmišljanja o mogućnosti dubljeg opredeljenja. Ispitanici koji su prijavili iskustvo sa ovakim vezama, upitani su da li su se takve veze kod njih razvile u dublji odnos? Žene su se češće izjašnjavale da su želele ovaj razvoj, dok su muškarci rekli da uglavnom nisu želeli dužu vezu sa osobama kojima su imali “seks za jednu noć”.

Podaci iz ove studije ukazuju na to da žene smatraju da i u vezi za jednu noć mogu ostvariti emotivnu posvećenost, dok je to kod muškaraca ređi slučaj. Istraživači su zaključili da bi veza za jednu noć mogla biti kompromis između kratkoročnih i dugoročnih veza, ali je to kompromis uglavnom samo za žene.

Svakako odrasle osobe treba slobodno da se odlučuju na seksualne aktivnosti koje žele, kao i da same izaberu partnera sa kim bi započele dužu, tj. ozbiljniju vezu. Prvi uslov je da budu svesni onoga u šta se upuštaju. Kada je u pitanju samo seks, otvorena komunikacija o očekivanjima je od suštinskog značaja, ako parovi žele maksimizirati koristi od datog odnosa, koji može ili ne mora biti dugoročan. Današnji svet ipak ima raznolikost i širinu potrebnu da zadovolji želje za različitim vrstama veza. Izbor je samo vaš i kakav god da je, uživajte u njemu dok traje!

Više o vezama i seksualnim odnosima možete pročitati više OVDE.

(1) March, E., Van Doorn, G., & Grieve, R. (2018). Netflix and chill? What sex differences can tell us about mate preferences in (hypothetical) booty-call relationships. Evolutionary Psychology. Advance online publication.