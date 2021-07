Šta znače bele tačkice na vašoj koži

Bele tačkice ili “obrnute pegice” dobroćudno su stanje kože koje se još naziva i idiopatska guttata hipomelanoza. One nisu znak zdravstvenih problema, ali mogu biti uznemirujuće, naročito ako se pojave u velikom broju, izjavio je profesor i doktor Adam Fridman za Today.

„Video sam slučajeve u kojima su ljudi bili ‘pokriveni’ njima i to može biti vrlo uznemirujuće iz perspektive pacijenta“, dodao je lekar.

Šta je Idiopatska guttata hipomelanoza (IGH)?

Karakterišu je male okrugle ili ovalne, “porculansko bele” mrlje koje se pojavljuju na područjima kože jače izložene suncu, posebno na podlakticama. Retko se razvijaju na licu, piše Today.

Ime je dobar opis ovoga stanja pošto “idiopatska” znači da lekari ne znaju zašto se razvija, “guttate” znači nalik kapljici suze ili kapi rose, a “hipomelanoza” označava bele mrlje, zaključio je Fridman.

Ipak, nešto u telu nije u redu s proizvodnjom melanina i zato dolazi do pojave tih belih tačaka – područja na kojima nastaju su mesta na kojima fizički nema pigmenta. Jednom kada se to dogodi, one stagniraju, odnosno ostaju na telu. – To nije nešto što će doći i otići – objasnio je doktor.

IGH ni na koji način nije povezan s vitiligom, što je autoimuna bolest koja može stvoriti izuzetno široke mrlje na koži bez pigmenta.

Šta uzrokuje IGH?

Tačan uzrok nije poznat, ali čini se da faktori uključuju starenje, izlaganje ultraljubičastom zračenju, traumu i genetske faktore, navodi se u pregledu više studija objavljenom u American Journal of Clinical Dermatology.

Oko 87 posto ljudi starijih od 40 godina ima bele mrlje, otkrili su istraživači. Lezije se obično razvijaju na mestima koja su izložena suncu, pa izgleda da UV zračenje ima veliku ulogu.

Ali, Fredman navodi da kod većine njegovih pacijenata obolelih od IGH postoji snažna porodična istorija bolesti.

Koga češće zahvata IGH?

Stanje se najčešće može primetiti kod starijih osoba, posebno onih koji imaju istoriju dugotrajnog izlaganja suncu, stoji u pregledu studija. Prosečan broj mrlja po osobi bio je 13, ali neki su ih imali i više od 100.

Po Fridmanovom iskustvu, osobe koje imaju svetliju put češće razvijaju bele mrlje, ali osobe koje su tamnopute češće se žale na njih s obzirom na to da je na njihovoj koži spomenuta pigmentacija uočljivija.

Kako se leči?

Lokalni retinoidi, topički inhibitori kalcineurina, krioterapija, hemijski pilinzi i površinska dermabrazija mogu biti efikasni u lečenju stanja, navodi se u pregledu više studija.

Ipak, naposletku, ipak nema mnogo opcija, pa je prevencija verovatno najbolji lek, rekao je Fridman.

To znači da se treba fokusirati na dobru zaštitu od sunca – kremu za zaštitu od sunca, fizičke zaštite poput odeće, izbegavanje sunca kada je najjače i traženje hlada – posebno ako već ima slučajeva idiopatske guttata hipomelanoze u vašoj porodici, prenosi portal Miss zdrava.

Autor: