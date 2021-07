NE DOZVOLITE DA VAM KORONA UPROPASTI LETOVANJE! Ovo treba da znate ukoliko putujete: Poznato kakvo je stanje u omiljenim letovalištima gde letuju Srbi

Ukoliko tek planirate da otputujete na odmor, ovo su trenutne mere i situacije sa korona virusom koje važe u najpopularnijim letovalištima za Srbe.

Korona virus koji već godinu i po dana vlada u svetu naterao nas je da promenimo ne samo način života već i putovanja. Mnogi građani Srbije odlučili su da zbog novih pravila koja važe u pojedinom zemljama, ovo leto ipak provedu u našoj zemlji, a oni koji su se odvažili da odu van granica, morali su da se prilagođavaju uslovima i pravilima koja važe u najpoznatijim turističkim letovalištima.

Nekada smo tokom planiranja letovanja najviše vodili računa o dokumentima, smeštaju, vremenskim uslovima, a sada su nam uslovi za ulazak u zemlju i mere koje važe u tim letovalištima postale jedno od presudnijih kriterijuma za odabir destinacije koju ćemo ove godine da posetimo.

U mnoge zemlje ove godine mnogo je lakše otputovati nego prethodne, pa su se građani Srbije, čim je počela letnja sezona, uputili u svoja omiljena letovališta u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Grčkoj, Albaniji, Turskoj, Egiptu i Tunisu...

Nažalost, među povratnicima sa odmora često ima zaraženih. Konkretno, juče je bilo najviše pregleda u kovid ambulanti u Nišu u poslednjih pet nedelja. Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara svi koji su pozitivni na virus korona vratili su se sa letovanja, a u najvećoj meri su nevakcinisani.

Lončar je rekao da je situacija sa korona virusom postala jasna, odnosno da će se problem sa tim virusom rešiti kada dovoljan broj ljudi bude vakcinisan.

Vakcinisani ili ne, preporuka je da se svakako čuvate i poštujete korona mere, kako biste se zaštitili od zaraze. Ukoliko tek planirate da otputujete na odmor, ovo su trenutne mere i situacije sa korona virusom koje važe u najpopularnijim letovalištima za Srbe.

U Crnoj Gori raste broj zaraženih, zabranjen rad diskoteka

Jedna od nezaobilaznih destinacija za Srbe već godinama je i Crna Gora. Za ulazak u susednu zemlju građanima Srbije nije neophodan nikakav test ili potvrda o vakcinaciji, što ga čini još primamljivijim turistima koji ne žele da potroše previše novca.

Broj zaraženih u Crnoj Gori počeo je u poslednje dve nedelje postepeno da raste. Primera radi, 5. jula u ovoj zemlji registrovano je samo 11 novozaraženih, dok je danas taj broj šest puta veći - 62 novozaraženih, a pozitivno je i 15 turista.

Kako bi se izbegla situacija od marta, kada je u ovoj zemlji dnevno registrovano više od 500 osoba, a posebno zbog sve većeg priliva turista iz različitih zemalja, vlasti su primorane da uvedu novi paket mera.

Letovališta u Crnoj Gori

Usled promene epidemiološke situacije u Crnoj Gori, do 2. avgusta je zabranjen rad noćnih klubova i diskoteka i na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Takođe, zabranjene su i žurke, muzički festivali, ali i masovna okupljanja u zatvorenom prostoru. Ova vest posebno je pogodila mlađu populaciju koja osim plaža i Jadranskog mora u Crnu Goru odlazi i zbog dobrog noćnog provoda.

Vlasti Crne Gore bile su primorane da uvedu strože mere, budući da je broj zaraženih poslednjih dana počeo da raste.

Od 30. jula boravak u unutrašnjem prostoru ugostiteljskih objekata biti omogućen samo onima koji ispunjavaju iste ulove - da su u celosti vakcinisani ili su dobili prvu dozu, poseduju negativan PCR test ili poseduju dokaz da su preboleli korona virus u poslednjih 180 dana.

- Ni u jednom od ovih slučajeva ne prihvataju se ni brzi negativan antigenski test niti test na antitela - rečeno je iz Instituta za javno zdravlje.

Oni su podsetili da je izvođenje muzike uživo unutar ugostiteljskih objekata zabranjeno još od ranije.

- Zahtevamo dosledno poštovanje ove mere. Muzika uživo može da se izvodi na baštama terasa i lokala na otvorenom do ponoći uz dosledno poštovanje svih ostalih epidemioloških mera - rečeno je.

Najteža situacija je u Budvi, budući da se i najveći broj turista, upravo zbog noćnog života, odlučuje da svoj odmor provede u ovom letovalištu.

U Hrvatskoj od danas stupaju na snagu nove mere

Ništa manje popularna destinacija za srpske turiste nije ni hrvatsko primorje. Hrvatska je u poslednja 24 sata zabeležila 27 novih slučajeva, a dve osobe su preminule od posledica korona virusa.

Krajem juna saopšteno je da je državljanima Srbije dozvoljen ulazak u Hrvatsku bez ikakvih uslova, međutim to je trajalo samo nekoliko dana, budući da su od 1. jula počela da važe nova pravila.

Prema toj odluci, građani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska koji su propisani za državljane trećih zemalja.

Ulazak u Hrvatsku bez negativnog PCR ili antigenskog testa dozvoljen je svim građanima Srbije koji su vakcinisani sa obe doze bilo koje vakcine, uz uslov da je od revakcinacije prošlo najmanje 14 dana, kao i onima koji su preležali kovid-19 u periodu od 11 dana do šest meseci pre ulaska u Hrvatsku. Preležana infekcija dokazuje se pozitivnim PCR ili antigenskim testom, a priznaje se i lekarsko uverenje o preležanom korona virusu.

Građani Srbije koji nisu vakcinisani ili nemaju dokaz o preležanoj infekciji mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko prilože negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji ili staratelji ispunjavaju uslove za ulazak u Hrvatsku.

Hrvatska je u velikoj meri zavisna od turizma

S obzirom da je drugu nedelju za redom Hrvatska obala u narandžastoj zoni korona mape, a i jer se broj zaraženih povećao za 35 odsto, vlasti su bile primorane da uvedu novi paket mera. Iako se prvo mislilo da će nova pravila biti uvedena samo za četiri Dalmatinske opštine, one će ipak važiti za celu obalu.

Nove mere uvedene su danas prvenstveno zbog sprečavanja većih okupljanja, budući da je najveći broj novozaraženih inficiran na ovakvim mestima. Stožer posebno brine situacija u Dalmaciji, budući da je u ovom delu zemlje veća stopa zaraze, a i manji je procenat vakcinisanih nego u ostatku zemlje.

Jedna od mera koja je od početka najavljivana je zabrana okupljanja. Prema pisanju Indexa broj osoba koji može da se okupi na jednom mestu bez korona potvrda je 50, umesto 100 koliko je do sada važilo.

Ukoliko osobe imaju važeću korona potvrdu, da su se revakcinisali, preležali virus u poslednjih šest meseci ili imaju negativan PCR test, broj okupljenih do sada nije ograničavan, ali je od danas taj broj ograničen na 1.000.

U Grčkoj skoro 2.000 zaraženih dnevno

Oni koji umesto Jadranskog, preferiraju Egejsko more, najčešće se odlučuju za odlazak u Grčku. Zbog povećanja broja zaraženih, a i velikog broja turista koji tokom leta boravi u Grčkoj, vlasti ove zemlje, prinuđene su da, zbog slabe vakcinacije građana, uvedu nove mere zbog sprečavanja širenja korona virusa.

Grčka poslednjih nedelja beleži veliki rast u broju zaraženih, budući da je na dnevnom nivou oko 2.000 novopotvrđenih slučajeva. Krajem juna situacija je bila mnogo povoljnija jer je dnevno beleženo oko 500 novih slučajeva, dok poslednje dve nedelje taj broj varira između 1.500 i 2.500 inficiranih.

Kako bi sprečili dalji rast zaraženih, početkom jula uvedene su nove mere, a kako za sada stvari stoje, one će najverovatnije biti na snazi do kraja turističke sezone.

Od 5. jula važe i malo oštriji uslovi za putovanja trajektima i lokalnim letovima, što posebno utiče na one koji žele da idu po ostrvima. Pre nego što se ukrcaju na trajekt moraju da pokažu potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (završenoj najmanje 14 dana ranije), negativan PCR test (urađen najviše 72 sata ranije) ili brzi test (urađen u prethodnih 48 sati), potvrda o preležanom kovidu (do 180 dana ranije). Izuzetak su deca do 12 godina. Takođe, putnici moraju da popune formular koji se tiče mera prevencije i lečenja slučaja Covid-19 na putničkim brodovim.

Lokalima je dozvoljeno da posluju samo ako mogu da ispoštuju zahtev socijalnog distanciranja. Maske za lice su obavezne u zatvorenim javnim prostorima, ali i na prepunim otvorenim prostorima. U restoranima može da sedi do 10 osoba za stolom, a zaposleni se moraju redovno testirati na kovid 19, osim ako nisu završili vakcinaciju najmanje 15 dana ranije. Do 300 ljudi biće dozvoljeno na otvorenim recepcijama, a do 120 ljudi na 1.000 kvadratnih metara na javnim plažama, piše Garda World.

Do kraja avgusta svi zatvoreni prostori, noćni klubovi, bartovi, bioskopi ni pozorišta primaće isključivo vakcinisane posetioce. Njima će takođe biti ograničeno koliko osoba mogu da prime u jednom trenutku.

Svi vakcinisani građani, moći će da preko digitalne aplikacije dobiju potvrdu o vakcinaciji koju će morati da pokažu zaposlenima u objektu. To znači da će tokom leta rekreacija, bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, podrazumevati samo sedenje, a ne stajanje.

Tokom leta će se u celoj Grčkoj primenjivati rigorozne kontrole, budući da je turistička sezona i veći proj građana dolazi u ovu zemlju na odmor, pa je rizik od zaraze veći.

U Albaniji popuštaju mere, policijski čas još uvek na snazi

Albanska obala je potpuni hit ove sezone. Agencije su prosto zatrpane zahtevima za rezervaciju letovanja. Interesovanje je ogromno, posebno nakon što su se sa ovih destinacija početkom juna vratili turisti prepuni pozitivnih utisaka.

Za ulazak u Albaniju državljanima Srbije nije potreban nijedan uslov, a i zemlja su u okruženju sa najmanjim brojem zaraženih. Albanija je u februaru beležila više od 1.000 zaraženih dnevno i od tada broj novih slučajeva počeo je da opada.

Početkom jula imali su ispod deset slučaja dnevno, dok je danas taj broj duplo veći, jer su juče potvrđene 22 nove infekcije.

Zbog povoljnije situacije u Albaniji je od prošle nedelje dozvoljeno barovima i kafićima da puštaju muziku do 23 sata, umesto dosadašnjih 22, na snazi je i dalje policijski čas od 24 do 6 ujutru, saopštio je danas Tehnički komitet stručnjaka koji odlučuje o merama protiv korona virusa.

Od 15. juna dozvoljeno je okupljanje do 50 osoba napolju, dok je nošenje maske u zatvorenim prostorima i dalje obavezno, prenosi portal Albanian dejli njuz.

U Turskoj raste broj zaraženih

Poslednjih godina sve veći broj srpskih turista odlučuje se za odlazak u Tursku. Raznovrsna ponuda i čuveno tursko gostoprimstvo privlače turiste, posebno iz Srbije, budući da su retka zemlja koja priznaje sve vakcine.

U Turskoj je zabeležen rast broja zaraženih korona virusom, a samo u poslednja 24 sata pozitivno je testirano njih 14.230.

Ministarstvo zdravlja Turske je saopštilo da je nedeljni prosek sada oko 10.000 slučajeva, što je značajan rast u odnosu na prethodnih oko 6.000.

U toj zemlji su ovog meseca popuštene gotovo sve sanitarne mere, koje se prethodnih dana od popuštanja, gotovo uopšte nisu poštovale u obalskim gradovima punim domaćih i stranih turista.

U Turskoj su od 1. jula ukinuta skoro sva ograničenja uvedena zbog epidemije korona virusa, uključujući zabranu masovnih skupova i policijski čas.

Broj gostiju u restoranima i na venčanjima više nije ograničen, ali i dalje moraju da se pridržavaju mera socijalne distance.

Otvorene su sve prodavnice i uslužne delatnosti, osim barova s nargilama, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Koncerti i festivali mogu da se odžavaju i napolju i unutra, ali je muzika dozvoljena samo do ponoći, iako je ukinut policijski čas.

Najveći rizik proglašen je u Antaliji, popularnoj turističkoj destinaciji.

Egipat bezbedan za turiste

Uslove za ulazak u zemlju ublažio je i Egipat, u koji od 24. juna mogu da uđu i putnici koji su vakcinisani sa obe doze bilo koje vakcine, uz uslov da je od revakcinacije prošlo najmanje 14 dana. Negativan PCR test nije potreban ukoliko putnik poseduje sertifikat o izvršenoj vakcinaciji protiv kovida-19 sa validnim QR kodom, a Egipat priznaje vakcine Fajzer, AstraZeneka, Sinofarm, Sputnjik V i Moderna.

Nevakcinisani putnici moraju da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a testiranje je obavezno i za decu stariju od šest godina. Za putnike koji nisu u mogućnosti da PCR test urade u Srbiji ostavljena je mogućnost testiranja u Egiptu nakon sletanja aviona, po ceni od 30 američkih dolara (oko 3.000 dinara).

Iako su se mnogi turisti uplašili nove sezone, jer je krajem maja broj zaraženih nekoliko nedelja bio iznad hiljadu dnevno, sada je situacija mnogo povoljnija. Početkom jula u Egiptu je bilo oko 200 novih infekcija dnevno, dok je poslednjih nekoliko dana, taj broj ispod 50.

U Tunisu policijski čas

Alarmantna situacija u Tunisu bila je sredinom jula budući da je dnevno beleženo više od 10.000 novih slučajeva. Budući da se u poslednje dve nedelje taj broj smanjuje, pa je juče zabeleženo nešto više od 5.300 novoobolelih.

Zbog teške situacije, posebno tokom turističke sezone vlasti ove zemlje bile su primorane da ne ukidaju policijski čas koji je na snazi u celoj zemlji od osam sati uveče do pet ujutru.

Tokom policijskog časa dozvoljeno je napuštanje smeštaja samo u hitnim slučajevima.

U Tunisu policijski čas i stroga ograničenja kretanja foto Pixabay

Zbog teške situacije ograničena su kretanja, smanjene su javne aktivnosti, zabranjena su javna okupljanja, a i gradski prevoz i taksisti rade po posebnom režimu.

Obavezno je nošenje naski na javnim mestima, a ukoliko ne poštujete ova pravila možete dobiti novčanu, ali i zatvorsku kaznu.

Kako ste vi proveli odmor pod novim okolnostima i gde ste planirali da otputujete ovog leta, pišite nam u komentarima.