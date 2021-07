UGOJIĆEŠ SE ZBOG OVOGA: Ovo su ZAMKE u koje svi UPADAMO na poslu, a zato se kilogrami množe!

Najčešće je to užina, ručak, ponekad i doručak onima koji nisu stigli ujutro da jedu kod kuće. Obroci na radnom mestu su često uzrok neželjenih kilograma.

Mnogi ljudi se ugoje samo nekoliko meseci nakon što počnu da rade na novom poslu. Nekada je situacija suprotna pa se ljudi goje jer jedu neumereno zbog stresa na radnom mestu. Svoje nezadovoljstvo pokušavaju da umanje uživanjem u nezdravoj hrani tokom pauze za ručak.

Nosite svoju hranu

Izbegnite potrebu da s kolegama odete na brzi ručak ili naručite picu. Kad god ste u mogućnosti, donesite svoju hranu od kuće. Najbolje da ručak pripremite dan unapred ili se probudite nešto ranije i skuvate jednostavan obrok. Ova metoda najbolje funkcioniše ako postoji kuhinja u kancelariji, sa frižiderom i mikrotalasnom. U letnim mesecima nosite razne salate i zdrave sendviče, koje možete držati u frižideru. Ovaj način zahteva malo truda i vremena, ali se najviše isplati– dobra je i za struk i za novčanik.

Protegnite se

Ako se vaš posao sastoji uglavnom od sedenja pred kompjuterom, to nije najbolje za vašu liniju. Zato uvedite kratke pauze - svakih 60 do 90 minuta, ustanite od stola, izađite u šetnju oko zgrade i napravite nekoliko vežbica istezanja. Izađite na vazduh ako vremenske prilike to dozvoljavaju.

Ostanite hidrirani

Ako ne popijete dovoljno vode, vrlo je verovatno da ćete pojesti više hrane nego što je potrebno. Naime, dehidracija telu daje iste signale kao da ste gladni. Isto tako, moguće je da osetite glavobolju i da vam koncentracija slabi. Popijte svojih osam čaša dnevno - a da to ne biste zaboravili, uvek na svom radnom stolu držite flašicu sa svežom vodom.

Odolite iskušenjima

Iskušenja mogu doći u raznim oblicima - to može biti aparat za slatkiše u hodniku, kolegica koja traži žrtvu s kojom će naručiti veliku picu, proslava u kancelariji ili zajednička večera nakon posla. Kako god bilo, naučite da prepoznate iskušenja i pronađite zdravu alternativu – ako takva postoji. Vremenom će biti sve lakše reći 'ne' – kalorijama koje vrebaju iz zasede

