ŠOK ISPOVEST! Beograđanka uhvatila dečka u prevari i to sa SESTROM: Uzela sam nož i počela da ih jurim!

Beograđanka u anonimnoj ispovesti opisala užasan trenutak u kojem je shvatila da je dečko vara sa njenom sestrom!

Prema podacima iz istraživanja sprovođenih širom sveta, ali i prema onome što viđamo oko sebe, čini se da je sve manje veza u kojima partneri ne varaju. Preljuba je uvek krajnje neprijatna, a još je gore kada partner prevari sa nekom osobom koja nam je bliska.

Upravo to se desilo anonimnoj devojci iz Beograda, koja je u ispovesti opisala trenutak kada je uhvatila dečka u prevari sa svojom sestrom!

"Upoznali smo se 2018. godine, u klubu na žurci. Odmah je proradila 'hemija', znala sam da je on taj za kojim ću ludeti. Posle kluba, otišli smo kod mene u stan, ljubili smo se satima. Pričao mi je lepe stvari, govorio da sam lepa. Nastavljali smo da se viđamo vikendima, dok polako, ali sigurno, nismo ušli u vezu.

Svi u gradu su ga znali, bio je faca. Važio je za ženskaroša, ali ja nisam verovala u gradske priče. Uvek je bio ljubazan sa svima, naročito sa ženama, kada bih pomislila da flertuje sa nekom, on bi mi govorio da je samo pristojan. Bila sam 'slepa', nisam ni shvatala šta se događa. Drugarice i moja sestra su mi govorile da me vara, ali im nisam verovala. Sve dok jednog dana nisam zatekla prizor koji me je užasnuo i naterao da nikad više ne verujem nikome.

Pošto me celo moje okruženje huškalo da ga proveravam, to sam na kraju i uradila. Nisam uspela da mu proveravam telefon, uvek ga je držao uz sebe. Jednog dana sam krenula da ga pratim, ne da bih ga uhvatila u prevari nego da bih sestri i drugaricama dokazala da greše. Stajala sam satima ispred njegove zgrade dok nisam videla da ulazi u kola, onda sam taksijem krenula za njim. Išao je ka delu grada gde su vikendice. Kada se parkirao ispred svoje vikendice, taksijem sam produžila malo dalje, da me ne bi primetio. Onda sam izašla iz auta i odšetala do tamo. Kada sam stigla, imala sam i šta da vidim.

Moj dečko, moja ljubav, moj budući muž, ljubio se sa mojom sestrom - istom onom koja mi je govorila da me vara. Bila sam besna kao ris, uzela sam nož i počela da ih jurim po vikendici. Nisam nameravala ništa da im učinim, ali bes je vladao mojim bićem. Na kraju sam nož zabila u vrata, okrenula se i trčeći pobegla nazad u grad. Jurili su me kolima i nešto mi govorili, ali od šoka nisam mogla da ih čujem.

Kada sam došla sebi, bila sam ljuta, povređena, besna. Njoj sam oprostila, jer mi je sestra, a o njemu svima pričam sve najgore. Mislim da mu dvogodišnje laganje i obmanjivanje nikad neću oprostiti", zaključila je anonimna Beograđanka.