ŠTA MUŠKARCI TAČNO ŽELE NAKON VOĐENJA LJUBAVI? Otkrivena TAJNA jačeg pola!

Muško-ženski odnosi decenijama su misterija, a neretko dolazi do nerazumevanja u partnerskim odnosima zbog toga ko šta želi, a šta pokazuje zapravo.

Kada se završi čin odnosa vođenja ljubavi, uglavnom dolazi do one pomalo neprijatne situacije, šta posle?

Žene uglavnom žele dodatno maženje i intimu, dok muškarci drugačije gledaju na to. Upravo zbog toga, posebno ako se partneri ne poznaju dovoljno, može doći do pogrešnih signala i onda uglavnom dolazi i do problema u odnosu. Žene se osećaju neželjene, dok muškarci ne razumeju šta su pogrešno učinili.

Ipak, u svakom odnosu je potrebno prilagođavanje. Zato vam otkrivamo šta muškarci zapravo žele nakon intimnog odnosa. Uz ovo otkriće dobićete i vi pravo zadovoljstvo umesto nesporazuma.

Jedno anketiranje pokazalo je da zapravo i muškarci i žene očekuju uglavnom iste trenutke posle seksa – istina je da svi volimo da se mazimo.Ovo su muškarci odgovorili na pitanje šta najviše vole da rade posle strastvene akcije:

51 posto njih priznalo je kako nakon seksa najviše voli da se mazi.

27 posto njih potvrdilo je kako im je najdraže nakon seksa da utonu u san.

12 posto posle seksa uzeće daljinski upravljač u ruke.

10 posto želi nešto da pojede.