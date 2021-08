Evo ZAŠTO NAM SE PRSTI U VODI SMEŽURAJU: Naučnici došli do zaključka koji pobija sva prethodna uverenja!

Naučnici su dugo bili uvereni da se prsti smežuraju jer spoljašnji sloj kože nabubri zbog vode, ali ipak nije tako!

Decenijama su naučnici smatrali da se prsti na rukama i nogama u vodi smežuraju jer spoljašnji sloj kože upije vodu od čega se nabubri, ali nije tako. Spoljašnji sloj kože čvrsto je vezan za sloj ispod i ne može se tek tako širiti.

Potpora za takvo uverenje datira još u 1935. godinu, kada su naučnici primetili da se prsti na nogama i rukama neće smržurati bez obzira na to koliko dugo su u vodi, ako im je određeni živac oštećen. Tada su došli do zaključka da se to događa zbog reakcije vegetativnog nervnog sistema u telu koji je zadužen i za kucanje srca i disanje.

Neurolozi se sad vode uverenjem kako to ima evolucijsku pozadinu, odnosno prsti se smežuraju jer tako bolje prianjaju uz mokru površinu – lakše uhvate ribu, stabilniji su na vlažnim površinama itd.

Godinama kasnije, tačnije 2013. sproveden je niz istraživanja na tu temu. U jednoj studiji zamolili su dobrovoljce da hvataju mokre i suve predmete u dva slučaja: ako su im prsti naborani od vode i ako su suvi. Sa naboranim prstima bili su mnogo brži u sakupljanju mokrih predmeta i to za otprilike 12 odsto.

Uporedili su to sa gumama na automobilu. Ako su utori dovoljno duboki, guma će dobro prianjati uz površinu. Kao što je slučaj sa "ćelavim gumama", tako je i s prstima, piše portal Tuzlanski.

Naučnici su zaključili da prsti u vodi ne nabubre već se smanje zbog krvnih sudova koje se u njima stežu pa se koža zbog toga smežura.

Autor: Pink.rs