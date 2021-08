Šta se dešava sa telom ako se NE TUŠIRATE svaki dan

Ne slažu se svi sa preporukama da se svakodnevno treba tuširati, a naročito ne ljudi koji tvrde kako koža ima svoju prirodnu zaštitu u obliku sebuma koji čuva njen zdrav sjaj i pH vrednost. Po njima, pranje tela je najbolje svesti na samo onoliko koliko je nužno.

A šta se dešava sa telom kada se ne tuširate svakodnevno:

Loše bakterije stvaraju disbalans

Ljudska koža prekrivena je bakterijama kao i gljivicama. Većina tih mikroba je dobra za nas i pomažu u borbi sa onim lošim. Ono što sapun i voda rade je to da pomažu dobrim bakterijama u borbi sa opasnim klicama, a bez toga naše telo postaje ranjivije na razne infekcije od bakterija koje pokupimo na različitim mestima.

Koži šteti ako se ne tuširamo

Ako se koža ne pere, na njoj se nakupljaju masnoće i prljavštine, a to uzrokuje začepljenje pora i upale u obliku bubuljica i iritacije. To se odnosi i na one koji pate od raznih ekcema, koji mogu pogoršati svoju situaciju izbegavanjem pranja, a postoji čak i službeno doktorsko stanje koje se odnosi na kožu sa zapostavljenom higijenom, „dermatis neglecta“.

Miris se neminovno javlja

Dokazano najintenzivnija posledica retkog tuširanja, kao i ona koja se prva javlja, je neprijatan miris. Bez obzira na količinu aktivnosti, ljudsko telo uvek proizvodi znoj, koji je jedan od načina rešavanja toksina iz organizma.

Bakterije koje se u takvoj situaciji množe na koži proizvode plikove dok konzumiraju proteine i masne kiseline, a to proizvodi čak 30 različitih mirisa, u zavisnosti od ishrane i hormonskom statusu pojedinca.

Stoga se slobodno tuširajte svakodnevno, ali izbegavajte korišćenje gelova i agresivnih sredstava na dnevnom nivou, a posebno je dobro da se u zimskim mesecima povremeno istuširate običnom vodom, prenose mediji.

