Posledice ORGAZMA koje NISU PRIJATNE: Evo šta može da vam se DOGODI, odražava se na zdravlje

Orgazam je svakako ono čemu teže mnogi kada je reč o seksu, da dostignu vrhunac. Mnogi smatraju i da odnos nije bio potpun, ali ni kvalitetan ukoliko izostane orgazam.

Međutim mnogi ne znaju da orgazam može izazvati i određene posledice po zdravlje koje nisu toliko prijatne, sudeći po istraživanjima.

Glavobolja

U Klinici Majo ističu da seksualne glavobolje mogu nastati kako se povećava seksualno uzbuđenje, neposredno pre ili nakon orgazma.

Kijanje

Članak objavljen u "Journal of the Royal Society of Medicine" otkrio je da je kijanje kao odgovor na orgazam "možda češći nego što se očekivalo", ali se o tome malo govori zbog neugodnosti.

Bolovi u stopalima

Izveštaj o sindromu orgazma stopala istražio je slučaj žene koja se "žalila" na neželjene orgazmičke senzacije u levoj nozi. One su ponekad nastajale spontano, a ponekad tokom seksualnog uzbuđenja. Ova neobična pojava na kraju je bila povezana s polovičnim oštećenjem nerava tokom prethodne operacije.

Smeh

Pojačane emocije mogu dovesti do nekontrolisanog smeha, a upravo orgazam podstiče oslobađanje snažnih hormona sreće - dopamina i oksitocina.

Suze i tuga

Tuga može biti još jedna nuspojava orgazma. Radi se zapravo o tuzi nakon seksa (poznata kao postkoitalnu disforija) koja je vrlo česta, a studija je otkrila da čak 46 posto ispitanika ima ove simptome barem jednom u životu.

